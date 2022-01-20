الامارات | تدخل لفض مشاجرة بالمنوفية فتلقي رصاصة في القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل لفض مشاجرة بالمنوفية فتلقي رصاصة في القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب إثر إصابته بطلق ناري في القلب بعد تدخله لفض مشاجرة بين شابين في قرية كفر ربيع التابعة لمدينة تلا بمحافظة المنوفية.

وكشفت كاميرا مراقبة تفاصيل الجريمة حيث كان الشاب حسين محمد أبو حامد (31 عاما) يقف أمام محله لبيع الأعلاف بالقرية، وشاهد مشاجرة كبيرة في الشارع بين شابين تتراوح أعمارهما بين 13 و14 عاما، فتدخل لفضها وإنهاء النزاع.

وفوجئ الشاب بأحد الشابين يشتبك معه، ويخرج مسدسا من بين طيات ملابسه ويصيبه بطلقة نافذة في الصدر ويفر هاربا، فيما حاول المارة نقل الشاب إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

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