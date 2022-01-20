إطلالات اليوم: هند صبري متألقة.. ونسرين طافش ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

نسرين طافش:

أطلت الفنانة نسرين طافش ببلوفر باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

هند صبري:

وارتدت الفنانة هند صبري فستان كت باللون الأخضر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

هيفاء وهبي:

كما تألقت الفنانة هيفاء وهبي بـ بالطو باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

هدى الأتربي:

وظهرت الفنانة هدى الأتربي بفستان باللون الأبيض ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

سوزان نجم الدين:

وارتدت أيضا الفنانة سوزان نجم الدين فستان كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على الجانبين.