أكلت فاكهة متعفنة دون قصد؟.. إليك ما يحدث للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الفواكه من الأطعمة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، نظرا لمذاقها اللذيذ والرائع.

بالإضافة إلى إنها تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية التي تعود بالنفع على صحة الإنسان، ولكن ما أضرار تناول الفاكهة المتعفنة؟.. هذا ما يوضحه موقع "healthdigest".

في حين أنه من الطبيعي أن تحتوي بعض الأطعمة على العفن عليها أو بداخلها مثل الجبن، ولكن يتفق معظم الخبراء على أنه إذا أكلت قضمة أو اثنتين من تفاحة متعفنة فلا داعِ للذعر.

وقال الدكتور رودولف بيدفورد، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا لصحة المرأة، إنه من غير المألوف أن تمرض بعد تناول العفن، وهذا لا يعني بالضرورة ذلك، لأن بعض أنواع العفن يمكن أن تكون سامة وتجعلك مريضًا.

وإلى جانب أي عفن مرئي على الفاكهة، من المحتمل أن يكون هناك نمو آخر غير مرئي، مثل البكتيريا التي تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء.

وعلى سبيل المثال الفواكه مثل التوت والفواكه ذات النواة مثل الخوخ والمشمش، معرضة بشكل خاص لنمو البكتيريا بسبب محتواها العالي من الرطوبة، لهذا السبب، في حين أنه يمكن عادةً تناول العديد من المنتجات الصلبة منخفضة الرطوبة مثل الجبن الصلب أو الجزر بأمان بعد قطع القسم المتعفن بها بعناية، على عكس الفواكه.

تلاحظ أخصائية التغذية ليليان كراغز دينو أن الفاكهة بها الكثير من الرطوبة ويؤدي هذا العفن إلى تكون البكتيريا أيضًا، لذا من الأفضل تجنب تناول الفاكهة المتعفنة.