اعرف أبراج البنات الشكاكة.. «العقرب» هتراقبك بكاميرات و«السرطان» قنبلة قلق

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«الشك» من الصفات السيئة للبعض، والتي تؤذيه هو والمحيطين به، بسبب تفكيره الدائم بطريقة مزعجة تعيقه عن التقدم في حياته، وتحرمه من العلاقات السويّة.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج أكثر أبراج البنات «الشكاكة»، حسب المواليد والسبب في ذلك، كما يلي:

أكثر أبراج البنات الشكاكة

برج الثور

تتصف فتيات برج الثور بـ«الشك»، فهي تحب الحياة المستقرة والعيش في سلام، وحتى يتحقق ذلك يجب أن تشعر باستمرار أنّ الطرف الآخر لا يخونها، لذلك من الممكن أن تراقبه حتى تعيش حياة مستقرة، لكنها عندما تثق في أي شخص لا تشك فيه، وإذا فقدت الثقة من الصعب جدا أن تعود مرة أخرى.

وتتميز فتيات برج الثور بقوة الملاحظة، أي أنّها لا تشك من فراغ، كما أنّها شخصية صبورة لا تتسرع بالحكم على الآخرين.

برج السرطان

فتيات برج السرطان «شكاكين جدا»، كونها دائما تشعر بالقلق على فقدان المحيطين بها الذين تحبهم، لذلك تجدها تشك أنّ الطرف الآخر يعرف غيرها أو تشك من المحيطين به، ووصفتها عبير بأنّها «مخلوقة من القلق» أي أنّها ترهق نفسها ومن حولها، ما يجعلها غير سعيدة.

برج العقرب

مولودة برج العقرب تتصف بالشك، وتخشى على نفسها من الخيانة أو الغدر، وهي شخصية ذكية جدا، وأكثر فتاة يمكنها وضع كاميرات مراقبة في كل مكان إذا استطاعت فعل ذلك، وحال أثبتت أي شيء تكون انتقامية بشكل «جبار» حسب وصف خبيرة الأبراج، كما أنّها دائما تبحث عن الشيء المجهول «وتنكش» داخله.

برج القوس

فتاة برج القوس تبحث دائما عن المثالية، والشك لديها ناتج عن أنّها متفائلة، فعندما تتعرض لصدمة مرة تظل طول حياتها تخشى صدمة جديدة لأنها في المرة الأولى لم تكن متوقعة، لذلك تخاف من تفاؤلها، كما أنّ امرأة القوس أحيانا تبالغ في الشك دون سبب، وبعض أصحاب برج القوس غير مخلصين ما يجعلهم «شكاكين» ويبحثون عن الخيانة.

برج الدلو

صاحبة برج الدلو، تتصف بالشك في التعاملات العادية، وبشكل عام لا تثق فيما يُقال لها وتبحث بنفسها وراءه، وتفكر ما المقصود وما النيّة، كما تشك في المعلومات التي تأتي لها.