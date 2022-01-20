فوائد مذهلة لـ«خل التفاح».. تنظيف المطابخ وإزالة البقع وتسليك الأحواض

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المنظفات مكونات أساسية لا يخلو منها أي منزل، وتحرص ربات البيوت على شراء أفضل وأجود الأنواع، للحصول على النظافة المطلوبة، والقضاء على البكتيريا والجراثيم، والمفاجأة أنّ هناك مادة طبيعية موجودة في أغلب المطابخ، تفي كثيرا بالغرض للاستعمال كمنظف وهي «خل التفاح»، ويقدم «هن» خلال التقرير التالي طرق استخدام الخل في التنظيف وفقا للموقع الأمريكي apartment therapy.

استخدامات خل التفاح في التنظيف

تنيظف المطبخ

خل التفاح جيد في تنظيف الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ، مثل أسطح البوتوجاز والميكرويف، من خلال تخفيف الخل بالقليل من الماء، وغمس قطعة من القماش ومسح الأسطح، كما يمكن استعماله لإزالة البقع من أكواب القهوة، والتخلص من الروائح البشعة من غسالة الصحون.

تنظيف الحمام

الحمامات تكون مليئة بالفطريات، ويعمل خل التفاح المخفف على التخلص منها، ويمكن إضافة الزيوت العطرية للمزيج لإضفاء رائحة منعشة وذكية، كما يفي الخل بالغرض كثيرا لحل مشكلة انسداد الأحواض، من خلال سكب القليل منه وإضافة كوب من الصودا والماء الساخن، والانتظار لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم شطف الحوض بالماء المغلي.

خل التفاح لتنظيف الغرف

يمكن إزالة الشمع المنصهر من بقايا أقمشة الأثاث باستعمال القليل من خل التفاح، إذ يساعد في التخلص من البقع على الجدران، لكن خل التفاح لا يكون فعالا لإزالة بقع السجاد إلا بشرط واحد، وهو إضافة ملعقة من الملح في الخل وفرك السجاد للتخلص من البقعة، قبل التنظيف بالمكنسة.

وأيضا يفي خل التفاح بالغرض لإزالة البقع من «الكوسترات» والطاولات، من خلال تخفيفه بالقليل من الماء ومسح السطح المراد تنظيفه.

الحدائق

يمكن استخدام خل التفاح كـ سماد للتربة، من خلال خلط القليل من الخل والماء وسكبه في التربة، كما يساعد في إبعاد الحشرات المزعجة.

تنظيف الغسالة

ويمكن إضافة القليل من خل التفاح للغسالة وتشغيلها دون إضافة الملابس، للتخلص من الشوائب والروائح الكريهة المزعجة.