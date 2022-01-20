الامارات | أعراض «أوميكرون» التي تمزه عن غيرة من متحورات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض «أوميكرون» التي تمزه عن غيرة من متحورات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، في مختلف دول العالم، خلال فترة وجيزة، وفي الوقت الذي تضاربت الاراء والتقارير حول مدى خطورته، حذرت منظمة الصحة العالمية في اكثر من مناسبة من خطورة التساهل معه او الاستخفاف مع آثاره ونائجه على الصحة، مقارنة بالمتحورات السابقة.

صحيفة «الصن» البريطانية قالت أن أوميكرون جاء بأعراض مختلفة عن المتحورات السابقة، مبرزة أنها شبيهة إلى حد كبير بأعراض نزلات البرد. وكانت المتحورات السابقة تثير أعراضا مثل الحمى وفقدان حاستي التذوق والشم وصداع الرأس.

أما المتحور أوميكرون، فيؤدي إلى حكة في الحلق وسيلان الأنف والعطس وصداع الرأس، إلى جانب آلام العضلات.

كما عانى بعض الأشخاص المصابين بأوميكرون من الإسهال والغثيان والقيء وفقدان الشهية وضيق في التنفس.

ووجدت دراسة حديثة، قادتها «كلية كينغز لندن»، أنه «إذا أصبت بنزلة برد خلال هذه الأيام، فمن المحتمل أن تكون مصابا بكورونا بنسبة 50 %».

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