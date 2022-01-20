تحذير من شرب الشاي الأحمر في هذا التوقيت.. أضرار خطيرة على الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشاي من أكثر المشروبات الساخنة التي يتناولها الجميع، سواء في المنازل أو المقاهي أو العمل أو في المناسبات بشكل عام، وربما لا يختلف عليه أحد، ولكن هناك بعض الأضرار التي لا يعلمها الكثير من الناس حال شربه بطرق معينة.

الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، شرح لـ«هن» بعض التعليمات التي يجب التركيز عليها في تناول الشاي الأحمر حتى لا يتسبب في أي مشكلات لمن يتناوله، وحذّر أستاذ علوم الأغذية من تناول الشاي في بعض الحالات وعدم الإكثار في تناوله أيضا، وقدّم الأضرار كما يلي:

تحذير من الشاي في هذه الحالات

لا تشرب الشاي الأحمر بعد تناول الطعام مباشرة، لأنه يقلل امتصاص الحديد في الجسم، ويمكن للشخص شرب الشاي بعد مرور نحو ساعتين من تناول الوجبة الغذائية.

أضرار الإفراط في تناول الشاي الأحمر

الإكثار في تناول الشاي يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا وفقر الدم والضعف العام، لذلك يجب عدم الإفراط في ذلك.

المرأة الحامل

يجب أن تبتعد المرأة الحامل عن تناول الشاي كونه يحتوي على الكافيين.

أضرار الكافيين

يتسبب الكافيين الموجود في الشاي في زيادة سرعة ضربات القلب ومعدل النبض والشعور بالتعب والنهجان، كما أنّ شرب الشاي يعطي الإحساس بالأرق ويسبب قلة ساعات النوم ما ينتج عنه الشعور بالوهن والضعف العام، بحسب وصف الحوفي، ويصبح الجسم لا يعمل بكفاءة جيدة أو المطلوبة.

الشاي على الريق

يؤدي تناول الشاي على الريق إلى زيادة حموضة المعدة، لأنه يساعد على إفراز الحامض، كما أنّ تكرار تناوله على معدة فارغة ربما ينتج عنه التهاب في جدار المعدة وتهيجها.

ونصح الحوفي بإضافة الحليب إلى الشاي للتقليل التأثيرات الضارة له.