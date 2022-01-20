طريقة عمل شوكولاتة بالبندق في المنزل.. مش هتحتاجي تشتريها تاني

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يستعرض التقرير التالي طريقة عمل الشوكولاتة بالبندق في المنزل، مثل البارات الموجودة في المحلات وهي حلوى ممتازة للأطفال وصحية، وذلك على طريقة الشيف غادة التلي.

طريقة عمل شوكولاتة بالبندق

2 كوب شوكولاتة نصف محلاة أو شوكولاتة بالحليب مبشورة.

½ كوب كريمة سائلة.

½ 1 ملعقة كبيرة زبدة مقطعة مكعبات صغيرة.

½ كوب بندق محمص ومطحون.

⅓ كوب بندق محمص ومقشر.

¼ كوب كاكاو خام.

طريقة تحضير شوكولاتة بالبندق

- في وعاء متوسط الحجم، يوضع كوب من الشوكولاتة، ثم سخني الكريمة في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ الغليان لعمل الحشو.

- تُرفع الكريمة من على النار، ثم تسكب على الشوكولاتة وتترك لمدة دقيقتين، ثم تقلب جيدًا حتى تتجانس.

- يُضاف الزبد، ثم يقلب حتى يذوب ويمتزج مع الشوكولاتة، ثم يُضاف البندق المطحون ويقلب في الخليط.

- يترك خليط الشوكولاتة ليبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم توضع الشوكولاتة في الثلاجة لمدة ساعتين تقريبًا حتى تتماسك وتصبح قابلة للتشكيل.

- اغمسي يديكِ في قليل من الكاكاو، قبل البدء في التشكيل، وبواسطة ملعقة صغيرة خذي قليلًا من خليط الشوكولاتة وشكليها على عيئة كرات صغيرة بأصابعكِ، ثم ضعيها على صينية مغطاة بورق الزبدة.

- يُمكن تشكيل الشوكولاتة حسب رغبتك، بارات أو كور أو مكعبات.

- كرري الخطوة السابقة حتى الانتهاء من الكمية كلها.

- يمكنك غرس قطعة من البندق في كل قطعة من الشوكولاتة.

- توضع الشوكولاتة والصينية كلها في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا حتى تتماسك كرات الشوكولاتة من جديد.

- يُذاب كوب الشوكولاتة المتبقي، وتخرج الشوكولاتة من الثلاجة واغمسيها بواسطة شوكة في الشوكولاتة المذابة وغطيها جيدًا بالشوكولاتة.

- ترص الشوكولاتة مرة ثانية على الصينية المغطاة بورق الزبدة.

- توضع قطع الشوكولاتة في الثلاجة لمرة أخيرة حتى تتماسك، ثم قدميها لأطفالك في أوقات مختلفة.