مهارات يجب تعليمها للطفل لتحمل المسؤولية.. منها «التطوع» و«الطهي» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

عدّدت رانيا تهامي، خبيرة التربية، الصفات والمهارات التي يجب أن تكون متوفرة في اللأطفال لتعليمهم المسؤولية وتحمل الذات، موضحة أنّ هناك صفات أساسية وأخرى فرعية يكتسبها الطفل بالوقت.

صفات ومهارات الأطفال لتعلمهم المسؤولية

وأوضحت خبيرة التربية، أثناء استضافتها في برنامج جروب الماميز، على قناة «مدرستنا»، الصفات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الطفل، وهي مسؤولية البيت والتربية: «تعلم الطهي، تنظيف المنزل، الزراعة في حالة كان فلاحا، الكشافة، عمل الخير، التطوع، والقيم والسلوكيات السليمة».

أما الصفات الأخرى التي يكتسبها الطفل مع الوقت، فهي أن يكون فنانا، أو مطرب، أو مذيع، أو مخترع، أو فني في مختلف المجالات مثل النجارة، موضحة أنّ فترة كورونا ساهمت في تعليم الكثير من الأطفال مسؤولية تنظيف غرفتهم: «الطفل مش بتطلبي منه وهو يقبل أو يرفض، لأ أنتِ بتعرفيه إن تنضيف الأوضة مسؤوليته».

وتابعت تهامي موجهة حديثها لـ الأمهات: «لازم الحزم، وفي نفس الوقت نديله مساحته يعمل الأوضة، بمعنى مش لازم يقوم يعملها حالا يا إما هعملها أنا لا ده غلط، اديله 24 ساعة كاملة يختار منها الوقت اللي يناسبه وينضف الأوضة، ولازم يفهم إن تنضيف البيت مش مسؤولية الأم بس، دي مسؤولية البيت كله لازم يعملها».

الاعتماد على النفس

وأشارت خبيرة التربية، إلى أهمية تعريف الطفل بالمهارات الحياتية المختلفة في جميع المجالات للوصول إلى نتيجة مرضية، موضحة أنّ الأطفال من سن 5 سنوات يمكنهم إتقان فعل الأشياء بمهارة أكبر من الكبار: «الطفل ممكن يدخل المطبخ ويطلع بأكلة كويسة، وده يخليكي فخورة بيه، الطفل محتاج مساحة عشان يعتمد على نفسه، وميكونش متواكل».