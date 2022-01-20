اكسسوارات رجالية لا غنى عنها في أي إطلالة.. عنوان الجاذبية والأناقة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الاكسسوارات لا تقل أهمية عن الملابس، فهي تحسن المظهر وتمنح صاحبها الثقة في إطلالته، وهي سر الرجل الأنيق لما تمنحه من جاذبية واكتمال لمظهره العام، الذي لا يكتمل إلا بهذه الأشياء الصغيرة، تقدم «هن» أهم الاكسسوارات الرجالية التي لا غني عنها في أي إطلالة وفق موقع trunkclub.

أساسيات الاكسسوارات الرجالية

«المحافظ» من الاكسسوارات التي لا غني للرجال، فهي تضم أهم ما تحتاج إليه في يومك، وعادة ما تكون مصنوعة من الجلد المرن، ويفضل أن يكون لديك لونين مختلفين لتناسب جميع تنسيقاتك.

الساعات

لابد أن يكون لديك ساعة واحدة غير رسمية من الجلد أو السيليكون، يمكنك ارتداؤها في أي خروجة غير رسمية، وساعة كلاسيكية يمكنك ارتداؤها في العمل والمناسبات.

النظارات الشمسية

النظارات ليست فقط لفصل الصيف، فهي من الاكسسوارات التي يحتاجها الرجال لحماية أعينهم من الأشعة فوق البنفسجية في أي موسم.

القبعات

هناك اشكال وأنواع مختلف من النظارات، اختر منها ما يناسب إطلالتك أو الموسم الحالي.

المجوهرات

قد تضيف بعض الإضافات صغيرة، مثل الخاتم، القلادة، السلسلة، السوار، فهو يعتمد على أسلوبك وذوقك الشخصي.

اكسسوارات العمل

يمكنك اختيار الاكسسوارات بناء على بيئة عملك، حيث يمكنك الاستثمار في الأساسيات الكلاسيكية التي تضيف الطابع الشخصي على زيك أثناء العمل أو الخروجات العادية.

حقائب العمل

الحقائب الجلدية مناسبة لملابس العمل الرسمية، كما أنّ حقائب الظهر حل عملي إذا كانت وظيفتك تميل أكثر نحو الملابس غير الرسمية ولكن أنيقة.

حزام من الجلد

القاعدة الأساسية هي اختيار الحذاء والحزام من نفس اللون، لكن ليس بالضرورة أن يكونا نفس الدرجة، ويجب أن يكون لديك في خزانتك لونين الأسود والبني على الأقل.

اكسسوارات المناسبات الخاصة

يتساءل الكثير من الرجال عن كيفية اختيار منديل جيب وربطة عنق، أو الطريقة الصحيحة لوضع دبوس طية الصدر على السترة، قد يبدو الأمر صعبا، لكنه يصبح سهلا بمجرد التعرف على القواعد.

أزرار الكم

إذا كانت إطلالتك خالية من الروح فإضافة زوج من أزرار الكم كفيل بتحويل المسار تماما إلى الأفضل.

منديل الجيب

يجب أن تكتمل رابطة العنق مع المنديل لكن لا تتطابق معه بشكل دقيق، فمثلا اختر منديلا بلون سادة وربطة عنق منقوشة، أو العكس.

الجوارب

عند ارتداء أحذية أوكسفورد، فاختيار الجوارب بعناية هو وسيلة لنجاح إطلالتك، فالجوارب ذات اللون الأساسي هي الأفضل دائما.