الامارات | تطورات جديدة في قضية كريم الهواري.. تقارير طبية قد تغير مسار المحاكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في قضية كريم الهواري.. تقارير طبية قد تغير مسار المحاكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الفريق المكلف بالدفاع عن كريم الهواري، نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري، في القضية المتهم فيها بقتل 4 شباب، بتقارير طبية في محاولة منهم لقلب مسار المحاكمة

كشفت مستندات رسمية وتفاصيل مهمة حصل عليها موقع «القاهرة 24» من ملف القضية المتهم فيها كريم الهواري، نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري، في القضية المتهم فيها بقتل 4 شباب عن طريق اصطدام سيارته بهم وتعاطيه المخدرات والمشروبات الكحولية، خلال قيادته للسيارة أثناء وقوع الحادث.

وتكشف أوراق القضية أن دفاع المتهم كريم محمد تقي الدين زكي الهواري - 30 سنة، حاول تبرئة موكله من خلال تقريرين طبيين من مستشفيين خاصين، وطبيبه الخاص المعالج.

وزعمت التقارير الطبية أن كريم الهواري، أجرى عملية جراحية يوم وقوع الحادث في 10 ديسمبر 2021، وأن مادة الكوكايين المخدر والكحول الإيثيلي اللذين جاءا في عينتي الدم والبول الخاصة بالمتهم، نتيجة هذه العملية الجراحية.

واستدعت النيابة العامة خبيرة كيميائية من مصلحة الطب الشرعي، لاستجوابها فيما جاء بالتقريرين الطبيين الصادرين من المستشفيين الخاصين، والتي جاءت أقوالها لترد على ما جاء بالتقارير الطبية وتفند الأمر، والتي سننشر تفاصيل أقوالها كاملة لاحقًا.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة كريم الهواري لاتهامه بإحراز جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في مصرع أربعة أشخاص، منهم ثلاثة أطفال لجلسة 5 فبراير للاطلاع.

وكان مستشار النائب العام قد أمر، في وقت سابق بإحالة المتهم كريم الهواري - محبوس- إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.

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