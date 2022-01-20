الامارات | قفزة غزال اوشك أن «يطير» تثير اهتمام العالم.. «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة غزال اوشك أن «يطير» تثير اهتمام العالم.. «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 يناير 2022

تداول نشطاء على مواقع التواصل على نطاق عالمي، قفزة عملاقة لغزال بري وهو يعبر طريقا بطريقة مثيرة، وتوحي القفزة من ارتفاعها ومسافتها وكأن لغزال على وشكل الطيران.

وظهر الغزال في المقطع وهو «يطير» ليعبر طريقا ترابيا ليصل إلى الطرف الآخر منه، ليقوم بتحريك أطرافه وهو في الهواء بشكل مثير.

ليسقط على الجانب الآخر ويتابع حركته وسط ذهول الشاب الذي كان يصوره.

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