8 طرق لتكون أكثر صحة بنهاية أول شهر في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكننا جميعًا أن نكون بصحة جيدة، لذا يجب معرفة الطرق التي تساعدنا أن نكون أكثر صحة بنهاية أول شهر من العام الجديد، وفقا لموقع "eatthis".

1. تناول الإفطار بحلول الساعة 8 صباحًا:

حاول تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحًا، وهذا سيساهم في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، ووجدت دراسة قدمت إلى جمعية الغدد الصماء في عام 2021 في بيانات أكثر من 10000 بالغ ووجدت أن الأشخاص الذين بدأوا في تناول الطعام قبل الساعة 8:30 صباحًا لديهم مستويات أقل من السكر في الدم ومقاومة الأنسولين أقل من الأشخاص الذين تناولوا الطعام في وقت لاحق من اليوم.

2. المشي لمدة 20 دقيقة يوميا:

مجرد المشي لمدة 20 دقيقة كل يوم يكون له تأثير كبير على صحتك العامة، وسيساعدك على إنقاص الوزن، ويمنحك المزيد من الطاقة، ويحمي من أمراض القلب ويقلل من التوتر.

3. مسح الأرضية وغبار الأثاث:

تنظيف الأرضية، والكنس بالمكنسة الكهربائية، ونفض الغبار، والغسيل، كلها أنشطة بدنية تعزز معدل ضربات قلبك مثل التمارين التقليدية.

4. القيام بالتمارين الرياضية بالخارج كثيرًا:

إذا كنت تريد تعزيزًا أفضل لصحتك العقلية، فحاول القيام ببعض التمارين في الهواء الطلق، ويشير تحليل الدراسات المقدمة في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا إلى أن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق مقارنة بالتمارين الداخلية، يوفر شعورًا أكبر بالحيوية والطاقة، ويقلل من التوتر والغضب والاكتئاب، بشكل عام قال المشاركون في الدراسات إنهم استمتعوا بممارسة الرياضة في الهواء الطلق أكثر من الداخل وأقروا أنهم بسبب ذلك كانوا أكثر احتمالية للقيام بذلك مرة أخرى.

5. تناول الماء قبل الأكل:

يعد تناول الماء قبل الأكل أحد المبادئ الأولى لخطة نظامها الغذائي والسلاح السري لإنقاص الوزن، ووجدت دراسة في مجلة Obesity أن الأشخاص البدينين الذين شربوا كوبين من الماء قبل كل وجبة ساعدهم ذلك علة فقدان وزنهم.

6. تناول مكملات فيتامين د:

يلعب فيتامين د دورًا في وظيفة أكثر من 200 جين وهو ضروري للنمو والتطور، وتظهر الآن دراسة جديدة من أستراليا أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم من أولئك الذين لديهم مستويات طبيعية.

بينما يمكننا الحصول على فيتامين (د) من الأسماك الزيتية والبيض والأطعمة يعد الطعام مصدرًا ضعيفًا نسبيًا لفيتامين (د) مقارنة بالتعرض لأشعة الشمس، وإذا لم نحصل على أي فيتامين (د) من خلال الشمس، فهذا أحد العناصر الغذائية النادرة التي نحتاج أحيانًا إلى تناولها على هيئة مكمل غذائي يومي.

7. الذهاب إلى طبيب الأسنان:

يقول أطباء الأسنان إن فمك هو نافذة على صحتك العامة، وهناك العديد من الحالات الصحية الخطيرة التي يمكن لطبيب الأسنان التعرف عليها من خلال فحص أسنانك ولثتك ولسانك وحلقك، مثل السرطان والسكري وأمراض القلب وحتى الإجهاد.

8. الحصول على قسط كافي من النوم:

تشير الدراسات إلى أن قلة النوم تقلل بشكل ملحوظ من قوة جهاز المناعة.