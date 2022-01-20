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أضرار شرب القهوة على الأطفال.. منها قلة التركيز وانخفاض الشهية

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القاهرة - سمر حسين - ماما

تناول الأطفال للقهوة

«القهوة» واحدة من المشروب الأكثر استهلاكا في العالم، وهي أساسية في روتين الكثير كل يوم، فالأشخاص الذين يتناولون القهوة تزداد قابلية أطفالهم على شربها، ورغم فوائدها الكثيرة إلا أنّ أضرارها لا يمكن تجاهلها أيضا خاصة على الأطفال، وتستعرض «هن» في السطور التالية أضرار القهوة على الأطفال وفق موقع coffeeaffection.

تأثير القهوة الضار على الأطفال

النوم

تناول الكثير من الكافيين قد يتسبب في مشكلات كثيرة في النوم، فالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما يحتاجون إلى 10-11 ساعة نوم، بينما يحتاج المراهقون من 8 إلى 9 ساعات، وتناول القهوة والكافيين يبقى في الجسم لمدة تصل إلى 8 ساعات فيجعل النوم صعبا.

مشكلات المعدة

يحتاج الأطفال إلى الكثير من الغذاء الصحي لنمو أجسامهم، وشرب القهوة ينتج عنه مشكلات في المعدة، وانخفاض الشهية أيضا.

قلة التركيز

قد تتسبب القهوة في مشكلات كبيرة في التركيز لدى الأطفال نتيجة الكافيين الموجودة في أجسامهم، وقد يسبب أيضا فرط في النشاط والحركة، ما يجعل من الصعب على الأطفال الاستماع والمشاركة في المدرسة، أو التركيز في الأنشطة الأخرى.

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امتصاص الكالسيوم

يتدخل الكافيين في كمية الكالسيوم التي يتم امتصاصها في العظام، ففي كل مرة يتناول فيها الطفل 100 مللي جرام من الكافيين، يفقد نحو 6 مللي جرام من الكالسيوم، في الوقت الذي يحتاج فيه الأطفال إلى أكبر قدر الكالسيوم لنمو وتقوية عظامهم.

زيادة الوزن

لا يحب معظم الأطفال القهوة السوداء الخالية من أي إضافات، لكنهم يفضلون القهوة المضاف إليها كميات كبيرة من السكر والكريمة، وتشبه الحلويات، وتساهم بشكل كبير في زيادة الوزن.

ضعف الأسنان

القهوة من المشروبات الحمضية، وتسبب المشروبات الحمضية في ضعف الأسنان، ما يؤدي إلى تراجع المينا وزيادة التجاويف، ويعتبر الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتسوس من البالغين، وذلك لأن مينا الاطفال الجديدة تستغرق سنوات حتى تكون قوية.

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استشاري يحذّر من شرب الأطفال للقهوة

قالت الدكتورة آمال فتحي، استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية لـ«هن»، إنّ فوائد القهوة كثيرة، فهي من المنبهات لاحتوائها على مادة الكافيين، ومضادة للأكسدة ومضادة للسرطانات، وتحسن وظائف الكبد، أما بالنسبة للأطفال فلا يفضل شربها كثيرا، تفاديا لأي زيادة في التنبيه والنشاط، وضعف في التركيز، فالكمية المسموح بها من القهوة للبالغين هي 200 مللي جرام في اليوم، أما بالنسبة للأطفال 10:5 مللي جرام، لكن الافضل عدم شربها تماما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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