مع نهاية الشهر.. وجبات يومية غير مكلفة بدون لحوم: «وداعا للسمنة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب الشهر من الانتهاء، تبحث ربات البيوت عن الأكلات الاقتصادية التي تساعد على توفير النفقات، لذلك نقدم لكِ نموذج «دايت اقتصادي» بدون لحوم، كما جاء على موقع «سي بي سي» سفرة.

يوم دايت اقتصادي بدون لحوم

الإفطار عجة مشبعة

المكونات

3 بيضات.

2 بياض بيض.

كوب شوفان خشن.

2 كوب فلفل الوان مقطع.

بصلة مفرومة.

ملعقة كبيرة زيت.

4 ملعقة كبيرة بذر كتان.

كوب جبنة فيتا قليلة الدسم.

نصف كوب جبنة مبشورة قليلة الدسم حسب الرغبة.

نصف كوب لبن.

طبق سلطة.

بقدونس مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

وجبة الغذاء كفتة خضار

المكونات

نصف كيلو لحمة مفرومة قليلة الدسم.

بصلة مفرومة.

نصف كوب جزر مبشور.

نصف كوب كوسة مبشورة.

نصف كوب فلفل ألوان.

بيضة.

ملح.

فلفل أسود.

توابل كفتة.

شوفان مطحون.

سلطة زبادي بالخيار.

بقدونس مفروم.

ويمكن طبق جانبي خفيف عبارة عن شوربة مشروم

طريقة التحضير

خلط البصل مع اللحمة المفرومة ثم يضاف الفلفل الألوان.

يضاف الجزر والكوسة ثم يتبل بالملح والفلفل وتوابل الكفتة.

تضاف البيضة وقليل من الشوفان ويقلب جيدا.

تشكل اللحمة المفرومة بالخضار على شكل اصابع او كرات حسب الرغبة وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

تقدم مع سلطة زبادي وسلطة خضراء و بقدونس.

مكونات وجبة العشاء

علبة زبادي لايت.

عصير نصف ليمونة

مشروب شاي

شاي كشري.

عصير نصف ليمونه.

طريقة تحضير العشاء «دايت»

عصير نصف ليمونة على الزبادي مع رشة قرفة حسب الرغبة.

ويحضر الشاي عن طريق وضع عليه نصف ليمونة على كوب الشاي.