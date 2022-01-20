«الصيام العكسي».. أسرع رجيم بدون حرمان: «حرق دهون كثيرة بخطوات بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

إنقاص الوزن هو الهدف الأساسي لكثير من السيدات؛ إذ تحرص الكثير منهن على اتباع كل ما هو جديد من أنظمة تخسيس، ورجيم الصيام العكسي من أنواع الأنظمة المتبعة لخسارة الوزن؛ إذ يختلف قليلا عن «الصيام المتقطع»، فبدلا من تناول العشاء في 8 مساء وتخطي وجبة الإفطار، يبدأ الصيام في وقت مبكر حوالي الساعة 5 أو 6 مساء، ثم الصوم من 12: 15 ساعة، وفي السطور التالية تستعرض «هن» فوائد رجيم الصيام العكسي، وفق موقع mindbodygreen.

أهم فوائد رجيم الصيام العكسي

نظام بسيط، لا توجد قيود على الطعام أو حتي حساب السعرات الحرارية، وفي دراسة عن الصيام العكسي وجد الباحثون أنه إذا تناولت العشاء في وقت مبكر بـ90 دقيقة، وأخرت وجبة الإفطار بعد 90 دقيقة من المعتاد، سوف يستجيب جسمك بحرق المزيد من الدهون، حتى عندما تتناول نفس عدد السعرات الحرارية، بالإضافة إلى تحسين وظيفة الجهاز المناعي، وانخفاض ضغط الدم والشهية والإجهاد التأكسدي.

ووجدت دراسة أخرى أن صيام الناجين من سرطان الثدي لمدة 13 ساعة أو أكثر في أي وقت من اليوم، مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان مرة أخري، بالإضافة إلى تناول الوجبة الأخيرة في المساء قبل الساعة الثامنة، مرتبط بانخفاض الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 36%، وفقد المشاركون المزيد من الوزن.

فكرة الصيام العكسي

تدور فكرة الصيام العكسي حول استخدام الشمس والساعة البيولوجية، لتعلمك بجدول الأكل والنوم والاستيقاظ؛ إذ تحتوي جميع خلايانا وأعضائنا على ساعات تحدد متى يجب أن تشتغل ومتي تقف، لذلك عندما تغرب الشمس عادة ما تتوقف عمليات الهضم وتشغيل عمليات الإصلاح، إذا كنت تأكل في وقت متأخر من الليل، فقد يحصل هضم أبطأ، ومقاومة أكبر للأنسولين، ما يؤدي إلى زيادة الدهون، وأمراض الجهاز الهضمي، وفي بعض الأحيان مرض السكري.

في هذا الصدد، تقول الدكتور آمال فتحي، استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية لـ«هن»، إن الصيام العكسي يعتمد على تناول الطعام خلال 8 ساعات والصوم 16 ساعة، شاملة فترة النوم، ويعتمد هذا النظام على تقليل نسبة الأنسولين خلال فترة الصيام، وبالتالي «تقليل نسبة تكوين الدهون».

وفي هذا النظام يسمح بالعديد من المشروبات مثل «الينسون، القهوة، الشاي الأخضر لكن بدون سكر»، ويمنع اللبن والوجبات السريعة، ولا بد من تقسيم كمية السعرات الحرارية اللازمة للجسم على كمية الأكل خلال اليوم، لكي يستفيد الجسم من هذا النظام.