نصائح للأمهات للتعامل مع برجي الميزان والعقرب أثناء الامتحانات: «بلاش سخرية»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تزامنا مع امتحانات منتصف العام، تعاني الأمهات من المذاكرة مع أبنائهن، وتحاولن الوصول للطريقة الصحيحة للتعامل معهم بدون مشكلات.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج، عبر «هن»، نصائح للأمهات خلال فترة امتحانات منتصف العام، من أجل المذاكرة مع أبنائهن بحسب المواليد، خاصة أصحاب أبراج «الميزان، والعقرب، والقوس».

برج الميزان

صاحب برج الميزان لا بد أن يحب ما يفعله حتى يستطيع عمله، وصعب جدا أن يجبر نفسه على عمل أي شيء، وهو محب للعلم والفن، أي متفوق علميا وموهوب فنيا، لذلك يجب على الأم تشجيعه على ما يحبه: «عشان هو لما بيعمل حاجة بيحبها بيتفوق فيها جدا، ولو في مواد في الدراسة مش بيحبها دور الأم تحاول تقولوا الجوانب الإيجابية فيها، ده هيشجعه يتعلم الحاجة الصعبة دي».

برج العقرب

صاحب برج العقرب يحتاج أم قوية ومقنعة حتى يحترمها؛ لأنه ذكي جدا، وإذا كانت والدته ساذجة هو من يحركها، لكن يجب أيضا أن تجعله يشعر بأنها تعمل على تقديره؛ كونه حساس جدا: «لو الأم سخرت منه هيفضل شايل منها طول عمره، فأوعي تسخري من قدراته أو دماغه؛ لأنه ذكي، بس ممكن يبقى مشغول بحاجات تانية غير الدراسة أحيانا، وهو قدرته على التحصيل هايلة يقدر يلم الدنيا في وقت صغير».

برج القوس

صاحب برج القوس طموح جدا ومجتهد، وهو يعلم أن النجاح يحتاج الاجتهاد، لذلك دائما يسعى لعمل ما بوسعه، بحسب وصف عبير فؤاد، كما أن لديه موهبة أنه يستطيع تلخيص المعلومات: «ده اللي بيساعده ينجح لو عايزه تشجعيه إنه ينجح، مهم جدا تديله المعلومات منظمة، وهو أصلا قادر يعمل ده، بس أحيانا القوس في جانب لعب ولهو شوية، وعشان يقعد يذاكر ممكن الأم تشجعه بأن لما تخلص هتعملوا حاجة بيحبها، لازم دايما في وعود».