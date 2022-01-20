ما الأدعية التي تقال ليلة الزفاف وكيفية الصلاة فيها؟.. دار الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ينتظر الكثيرون يوم الزفاف، وبداية حياتهم مع شريك آخر، يتشاركون سويا كل تفاصيلهما الشخصية والمهنية والسعادة والحزن ويخططان لمستقبلهما، ويحرصون على التقرب من الله، وتشجيع بعضهما على ذلك، حتى يتمتعون بحياة هادئة في رعاية الله، لذلك يتساءل البعض عن أدعية تقال في ليلة العمر.

وورد سؤالا على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يقول: «ما الأدعية التي تُقال يوم الزفاف؟ وما كيفية الصلاة في هذا اليوم؟»، وجاء الرد على في الفتوى التي تحمل رقم 16399.

الأدعية التي تُقال يوم الزفاف

أجاب الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، على السؤال، قائلا: «يأخذ الرجل بناصية، أي مقدَّمة الرَّأس، امرأته ويقول: (اللهم أسألك خيرها وخير ما جَبَلْتَهَا عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جَبَلْتَهَا عليه)».

الصلاة يوم الزفاف

وأضاف «جمعة» أن يصليا معا ركعتين جماعة يؤمها فيهما، ثم قبل دخوله بها ينوي إعفاف نفسه وإعفافها، والولد الصالح الموحِّد النافع، ويقول: «بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي جنب ما رزقتنا من معاشرة ومن ولد قد ينتج من هذه المعاشرة- الشيطان».

دعاء تحصين العائلة

وسبق ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دعاء تحصين العائلة، ومن ضمنه، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بفراشه فيُفرَشَ لهُ مستقبلَ القبلةِ، فإذا أوَى إليهِ توسّدَ كفّهُ اليُمنى ثم همسَ ما يدرى ما يقولُ، فإذا كانَ في آخرِ الليلِ رفعَ صوتهُ فقال: «اللهمّ ربّ السمواتِ السبعِ وربّ العرشِ العظيمِ إلهَ كلّ شيء وربّ كل شيء ومنزّلَ التوراة والإنجيلِ والفرقانِ، فالقَ الحبّ والنَوى، أعوذُ بكَ من شرّ كل شيء أنت آخذٌ بناصيتهِ، اللهمّ أنتَ الأوّلُ الذي ليسَ قبلكَ شيء، وأنتَ الآخرُ الذي ليسَ بعدكَ شيء، وأنتَ الظاهرُ فليسَ فوقكَ شيء، وأنت الباطنُ فليسَ دونكَ شيء اقْضِ عنّا الديْنَ وأغنِنا من الفقرِ».