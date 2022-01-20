بـ7خطوات.. إليك الطريقة الصحيحة لغسل الشعر في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الشعر من المعززات الجمالية عند الرجال، إذ يحافظ الكثير منهم على التألق بشعرهم، للظهور بشكل جذاب، ونظرًا لبرودة الجو يفتقد العديد منهم الوصول إلى الإطلالة التي تعودوا عليها، لتعرض الشعر إلى جفاف، وانتشار القشرة التي تجعل الشكل مقززًا.

الطريقة الصحيحة لغسل الشعر خلال الشتاء

وللحفاظ على الشعر من الإتلاف خلال الشتاء، لابد الالتزام ببعض الخطوات الأساسية، وفقًا لموقع «Health Line»:

- اختار الشامبو المناسب لنوع الشعر، بعيدًا عن نوع الشامبو الذي يناسب بصيلات شعرك، الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على مادة الكبريتات، لما تسببه للشعر من أضرار، وبعد ذلك، يلزم اختيار النوع المناسب للشعر من قبل الطبيب المختص، حتى لا تلحق ضررًا على شعرك.

- بلل شعرك جيدًا بالماء الفاتر، حتى يساعد الجلد على امتصاص البلسم في الخطوات التالية، وبعد ترك الشعر يبلل لمدة 5 دقائق، ضع الكمية المناسبة من الشامبو على شعرك حسب طوله.

- يلزم تجنب فرك فروة الرأس بالأظافر، حتى لا يحدث بها تهيج يؤدي إلى سهولة انتقال العدوى من الرأس، أو إتلاف بصيلات الشعر.

كيفية التخلص من آثار الشامبو

- اغسل رأسك جيدًا بالماء، للتخلص من آثار الشامبو تمامًا، ويفضل غسل الشعر بالماء البارد إذا كنت تعاني من الجفاف، سيساعد ذلك على تحسين حالة الشعر.

- يمكنك وضع البلسم المناسب لنوع شعرك بداية من منتصف الشعر حتى نهايته، مع الابتعاد عن فروة الرأس.

- اشطف شعرك بالماء الفاتر مرة أخرى، حتى تتأكد أنك تخلصت من آثار البلسم مثل الشامبو.

- بعد الانتهاء من غسل الشعر، احرص على تجفيفه بـ«فوطة» من القطن، وتجنب تعرضه إلى الحرارة، ولكن احرص على التجفيف بلطف للحفاظ على بصيلات الشعر.