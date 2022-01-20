5 نصائح تقرب بين الآباء والأطفال.. «هيتعلق بيك ويفهمك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الأبوة من المراحل المهمة في حياة الرجال، خاصة مع قدوم طفل جديد لأول مرة، إذ يشعرون بالقلق الشديد من المسؤولية، والمهام التربوية التي وقعت على عاتقهم من تجاه طفلهم.

لذا تقدم «هن» مجموعة من النصائح التي تساعد الرجال على كيفية التعامل مع أطفالهم في تلك المرحلة، ما يساعدهم في التغلب على المخاوف التي تراودهم وفقًا لموقع «Very Well Family» فيما يلي:

نصائح للتعامل مع الطفل في الشهور الأولى

- يلزم المشاركة في الرعاية اليومية التي يحتاجها الطفل في المراحل الأولى، مثل مساعدته على ارتداء الملابس، اللعب وتغيير الملابس، ما يساعد ذلك على بناء علاقة إيجابية مع الطفل.

- حافظ على الاتصال مع طفلك عن طريق حاسة اللمس، فالتواصل الجسدي يدعم شعور الأمان لدى الطفل.

- حاول الحديث إلى طفلك وتوجيه الكلمات إليه من أغاني، وروايات، سيساعد ذلك على تطوير المهارات اللغوية لطفلك، بالإضافة إلى تقوية علاقتكما معًا.

- عندما تكون أب لأول مرة، عليك تعلم العديد من الأشياء، والمهارات، لذا يمكنك الوصول إلى ما ترغب من خلال البحث، أو التحدث مع الآباء من أصدقائك، ولكن تعتبر أكثر الوسائل للتعلم هي الممارسة مع طفلك، سيساعد ذلك في اكتسابك للخبرة مع الوقت.

- حافظ على الاعتناء بنفسك، حتى تكون قادرًا على الاهتمام بطفلك، وأيضًا شريكة حياتك، وتقديم الدعم لهما خلال المراحل المقبلة.

- حدد وقت خلال اليوم، تنفرد به بطفلك، لأن الطفل يتعلق بمن يشعره بالاهتمام الكامل، وتعتبر هذه الوسيلة البسيطة من أفضل الطرق التي تضبط علاقتك بالطفل.

- حافظ على تلبية الإشارات التي يقوم بها الطفل في المرحلة الأولى، سيساعدك ذلك على معرفة ما يحتاجه الطفل دون توجيه منه.