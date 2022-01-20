أبناء عمرو دياب في زيارة سياحية لمعالم مصر.. وثقوها بالصور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأ عبد الله دياب وتوأمه كنزي، أبناء الفنان عمرو دياب، متابعيهم عبر حساباتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بنشر عدد من الصور خلال زيارة لهما لمصر ومعالمها المختلفة.

زيارة أبناء عمرو دياب لمصر

ونشرت «كنزي» صورة عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، ظهرت خلالها هي وشقيقها «عبد الله» خلال زيارتهما لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وهما مرتديان ملابس «كاجوال» شتوية.

فيما نشر عبد الله دياب، هو الآخر عبر الخاصية ذاتها بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة لأحد بائعي الفاكهة، ووضع عليها الموقع الخاص بتواجده أثناء التقاط الصورة مدونًا عليه «القاهرة»، وذلك في إشارة منه لتواجده بالبلاد.

ولم تكن تلك الزيارة هي الأولى لهم بمنطقة أهرامات الجيزة، إذ أنهما حرصا على زيارتها قبل أعوام، ومن ثم انتشرت عدد من الصور لهما خلال تواجدهما بالمكان الأثري الأشهر على مستوى العالم.

زيارة عبد الله وكنزي دياب لمنطقة الحسين

وعلى الرغم من استقرارهما خارج البلاد، إلا أن أبناء الهضبة عمرو دياب، يحرصون على زيارة مصر من حين لآخر، إذ قاما قبل أعوام قليلة بزيارة مصر القديمة، وخاصة شارع المعز بمنطقة الحسين، رفقة عدد من أصدقائهما، وحينها تم تداول العديد من الصور التي تم التقاطها لهما أثناء رحلتهما.

أبناء عمرو دياب يحتفلون بعيد ميلاده بصور تعرض لأول مرة

في نوفمبر الماضي، حرص «عبد الله وكنزي وجانا» على الاحتفال بعيد ميلاد والدهم عمرو دياب وذلك من خلال نشر صور نادرة لهم في مرحلة الطفولة، عبر حساباتهم على موقع «إنستجرام»، وكذلك توجيه التهاني الخاصة للاحتفال بعيد ميلاده الستين، فيما تغيبت ابنته «نور» عن تهنئته.

احتفال أبناء عمرو دياب بعيد ميلاده

أثناء الاحتفال بعيد ميلاد عمرو دياب، وجه له أبناؤه الثلاثة تهنئة خاصة له، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حساباتهم الرسمية بتطبيق «إنستجرام»، التي تمثلت في نشر صور لهم بصحبته أثناء مرحلة الطفولة.