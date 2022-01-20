الامارات | وقف تصوير مسلسل "الكبير" بعد إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا للمرة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تصوير مسلسل "الكبير" بعد إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الفنانة ليلى عز العرب في تصريحات لموقع "صدى البلد" الإخباري المصري إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا.

وصرحت ليلى عز العرب بأن مسلسل "الكبير" توقف تصويره بعد إصابة مكي وقبله الفنان هشام إسماعيل.

وتأكدت إصابة إثنين من فريق عمل مسلسل "الكبير" بجزئه السادس المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

يذكر أن الفنان أحمد مكي بدأ في تصوير أولى مشاهد الجزء السادس للمسلسل خارجيا.

وكان مكي قد أصيب للمرة الاولى بفيروس كورونا في شهر مارس من العام الماضي أثناء تصوير مسلسل "الاختيار 2"، ما دفع المخرج بيتر ميمي إلى تعديل جدول تصوير المشاهد المتبقية، إذ قام بتأجيل مشاهد أحمد مكي إلى حين تماثله للشفاء.

ومسلسل "الكبير 6" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، تأليف مصطفى صقر، انتاج SYNERGY، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد مكي، هو مشاركته في بطولة مسلسل "الاختيار 2"، مع الفنان كريم عبد العزيز، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

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