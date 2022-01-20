الامارات | رجال الطوارئ الروس يستعدون للبحث عن رواد فضاء بعد هبوطهم في غابات سيبيريا

شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطوارئ الروس يستعدون للبحث عن رواد فضاء بعد هبوطهم في غابات سيبيريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت في المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي عملية تدريب رجال خدمة الطوارئ والإنزال بالمظلات للبحث عن طواقم مركبات " سويوز إم أس" التي سيتم إطلاقها في مارس وسبتمبر عام 2022. وذلك أثناء تلقيهم دورات تدريبية في إقليم كراسنويارسك في ظروف غابات سيبيريا ( تايغا).

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الوسطى الذي قال إن أفراد الطوارئ يستعدون لتنفيذ 4 عمليات خاصة لها علاقة بإطلاق وهبوط المركبات الفضائية في غابات سيبيريا حيث سيتدربون على الإنزال الجوي بمظلات من مروحيات "مي – 8" المحلقة على ارتفاع يتراوح بين 200 متر و2500 متر وكذلك الإنزال على مساحات محدودة للغاية بدون مظلات من ارتفاع منخفض جدا.

وبالإضافة إلى ذلك، حسب "روسيا اليوم" فإن الضباط الشباب سيتلقون كذلك دورات خاصة للإنزال الجوي بمظلات وبدونها.

وستنتهي الدورات التدريبية في منتصف فبراير المقبل حيث سيشارك فيها الضباط الشباب لخدمة الطوارئ والممرضون وطيارو مروحيات النقل "مي – 8".

يذكر أن رجال الطوارئ والإنقاذ سيشاركون في ضمان الإطلاق الآمن لمركبتي" سويوز – إم إس 21" و"سويوز إم إس –22" من مطار "فوستوتشني" وكذلك هبوط مركبتي "سويوز – إم إس 19" و"سويوز إم إس – 21" المأهولتين.

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