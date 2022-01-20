الامارات | ولادة عجل بثلاثة عيون في الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة عجل بثلاثة عيون في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ي حادثة نادرة شهدتها مقاطعة راجناندوجان الهندية أخيرا، ولد عجل بثلاثة أعين.

وولد العجل بعين زائدة على جبهته وأربع فتحات أنف، ما أثار استغراب السكان في قرية تشهاتيسجارية الواقعة في مقاطعة راجناندجاون، واعتبروا ولادته النادرة "معجزة".

وتوافد عدد كبير من سكان القرى المجاورة لمشاهدة العجل، حسبما ذكرت شبكة "آسيا نيوز إنترناشيونال".

ورغم المعلومات والشائعات المغلوطة التي أثيرت حول العجل، إلا أن طبيبا بيطريا أكد للسكان بأن الأمر لا يتعدى كونه خللا جينيا.

ونقلت شبكة "آسيا نيوز إنترناشيونال" عن الفلاح صاحب العجل نيراج تشاندل قوله، إن الفحص الطبي للحيوان أثبت صحته الجسدية التامة، وعدم وجود أي أمراض باستثناء العين الإضافية، حسب "سكاي نيوز عربية".

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