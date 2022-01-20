الامارات | وجهات «شروق» تحتفي بـ «أجمل شتاء في العالم» وتنظم أنشطة ترفيهية

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهات «شروق» تحتفي بـ «أجمل شتاء في العالم» وتنظم أنشطة ترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن فعالياتها واحتفالاتها الترفيهية التي تشهدها القصباء وواجهة المجاز المائية وحدائق المنتزه وشاطئ خورفكان، ضمن حملة «أجمل شتاء في العالم»، والتي تقام خلال عطلات نهاية الأسبوع وتمتد حتى 26 فبراير 2022.

وتأتي الفعالية تماشياً مع رسالتها ورؤيتها لتعزيز مكانة الشارقة بوصفها وجهة عالمية للسياحة العائلية والسياحة البيئية، من خلال مجموعة واسعة من العروض ووسائل الترفيه التي تقدمها للعائلات والأطفال والزوار من جميع الأعمار.

وتستقبل وجهات «شروق» زوارها بالعديد من العروض الاحتفالية والترفيهية، مثل عازف الساكسفون، والدمى العملاقة متعددة الأشكال، واستعراضات الفنانين المتجولين، إضافة إلى فرق العزف الموسيقي وقرع الطبول التي تستعرض عدداً من الفنون والثقافات العالمية، وموكب السيرك الذي يطوف بين الساحات ويستعرض فيه لاعبو الخفة والبهلوانيون مهاراتهم، كما يحظى الزوار بقضاء أوقات ترفيهية مليئة بالإثارة على أنغام عازفة القيثارة، وعروض الساحر المتجول.

وتشهد القصباء باقة واسعة من العروض الاستعراضية لفرق السيرك والعروض الموسيقية والعروض الترفيهية والبهلوانية التي تستهدف العائلات يومي الجمعة والسبت، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة 4:30 وحتى 9:45 مساءً.

ولمحبي الشخصيات العالمية التي رسمت الابتسامة على وجوه العالم بحركاتها وعروضها، مثل شارلي شابلن، تقدم واجهة المجاز المائية عروض الفنانين الذين يتقمصون تلك الشخصيات، مع حزمة واسعة من الفعاليات والفقرات الموسيقية والترفيهية، التي تبدأ الساعة 4:30 مساءً خلال يومي الجمعة والسبت، حتى الساعة 9:45 مساء.

وفي حدائق المنتزه، تتوزع الأنشطة الترفيهيّة على مدى ساعات المساء، ابتداءً من الساعة 5:00 حتى الساعة 9:45 مساءً، لتقدم لسكان الشارقة وزوارها مزيجاً من العروض الفلكلورية التي تبرز ثقافات الشعوب، مع تنوّع الأنشطة التي تشمل أرجاء الوجهة كافة، من خلال الفنانين الاستعراضيين والموسيقيين وعروض الرقص التي تشمل أضواء النيون، لنثر أجواء البهجة والمرح بين الزوار.

أما شاطئ خورفكان فيستقبل زواره بأنشطة ترفيهية وفنية خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث تقدم فرق الاستعراضات البهلوانية العروض الترفيهية من الساعة 4:30 حتى 9:45 مساء. إضافة إلى العروض الموسيقية المتنوعة الفنية في فترات متقطعة ما بين الساعة 6:00 و9:45 مساءً، إذ تشمل احتفالات شاطئ خورفكان العديد من خيارات الترفيه التي تستهدف الصغار والكبار.

وفي إطار احتفالاتها بحملة «أجمل شتاء في العالم»، تطلق «شروق» عروضها الترويجية «أنفق واربح»، التي تقدمها سبع وجهات سياحية تابعة للهيئة، وتتضمن سحوبات يحظى من خلالها خمسة فائزين بجوائز وتجارب قيّمة تقدمها وجهات الضيافة الفاخرة في «شروق»، والتي تقام السحوبات عليها في شهر مارس المقبل.

وتمكِّن عروض «أنفق واربح» الزائرين بإنفاقهم 50 درهماً إماراتياً بحد أدنى من الدخول في السحب.

الإبداع في صناعة الترفيه

حول الفعاليات والأنشطة التي تنظمها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» في وجهاتها السياحية ضمن الحملة، قال المدير التنفيذي للعمليات في «شروق» أحمد عبيد القصير: «تنطلق فعاليات «شروق» من رسالتها القائمة على الإبداع والابتكار في صناعة الترفيه، الذي يعد من القطاعات الرئيسة في تعزيز النشاط الاقتصادي العالمي، لذلك تسعى الهيئة بشكل دائم إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار المقبلين على وجهاتها السياحية في هذه الأوقات من العام، التي تتميز بجمال أجوائها، حيث تمثل حملة (أجمل شتاء في العالم) فرصة ذهبية تتيح للعائلات والأفراد قضاء أمتع الأوقات، لاسيما خلال إجازات نهاية الأسبوع».

وأضاف: «تتميز فعاليات (شروق) في حملة (أجمل شتاء في العالم) بالتنوع والتوزع على أبرز وجهاتها، من خلال حزمة واسعة من الأنشطة والاستعراضات، التي تحظى بشعبية كبيرة بين أفراد المجتمع بجميع فئاته.

• وجهات «شروق» تستقبل زوارها بعروض عازف الساكسفون والدمى العملاقة واستعراضات فنانين متجولين.

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