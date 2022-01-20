كيف يمكن بناء الكفاءة الذاتية بالممارسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

العقلية التي يسميها الأطباء النفسيون "الكفاءة الذاتية" هي شيء يمكن بناءه بالممارسة. والكفاءة الذاتية هي إيمان الفرد في قدرته على تنفيذ سلوكيات ضرورية لإنتاج إنجازات محددة.

هل ألزمت نفسك بعادة جديدة – فلنقل ممارسة التمارين الرياضية – ولكنك تنتكس؟ هل تتخلى عما تواصل القيام به عندما تصبح الأمور صعبة؟ هل تبدو فكرة "السعي وراء الأهداف" برمتها صعبة حقا؟ ربما تعاني من انخفاض الكفاءة الذاتية. ولكن لا تقلق فالكفاءة الذاتية شيء يمكن بناءه بالممارسة.

ما هي الكفاءة الذاتية؟ أنها متعلقة بفكرة الثقة ولكنها ليست الغرور بلا أدنى سبب. أنها متعلقة أيضا بالعزيمة ولكنها أبعد قليلا من الانضباط والدافع، بحسب موقع لايف هاكر الأمريكي.

عندما تمتلك كفاءة ذاتية مرتفعة، تعتقد أنه بإمكانك فعل هذا الشيء، أيا كان هذا الشيء. ربما تكون فقط مرحلة البدء في رحلة طويلة ولكنك تعلم أنها سوف تصل للنهاية. أنت ترى العقبات في مسارك على أنها مطبات صناعية وليست حواجز. وإذا ما واجهتك مشكلة سوف تجد سبيلا لحلها. أنت تدرك أنه بإمكانك القيام بذلك.

هذه المعتقدات ليست شيئا تولد به أو شيئا تحصل عليه بمحض الصدفة أو بمعجزة. أنت تبنيه على مدار الوقت بالممارسة والتجربة.

ومن بين الأشياء التي يرى الأطباء النفسيون أنها يمكن أن تبني الكفاءة الذاتية هي تهنئة نفسك على الإنجازات الصغيرة والبحث عن الأشخاص الذين يشجعونك.

هنئ نفسك على الإنجازات الصغيرة: النجاحات الماضية هي وقود النجاح المستقبلي. وهذا ينطبق على الأشياء الصغيرة مثل العادات. فإذا تمكنت من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مرة فسوف يكون الأسهل التوجه في اليوم الثاني.

وهذا ينطبق على المشاريع الأكبر. إذا أتممت برنامج ركض للمبتدئين و"تخرجت" فيه بالركض في سباق خمسة كيلومترات فهذا هائل. وبهذا تكون تعلمت كيف تتبع برنامجا. وتعلمت أنه يمكنك الركض لمسافة أطول مما كنت تعتقد على الإطلاق. وعلمت ما هو شعور الركض عندما تكون متعبا ولكنك تنتهي من الأمر بأي حال من الأحوال. وعلمت ما هي نشوة الوصول لخط النهاية. ويمكن أن تستخدم كل هذا مجددا عندما تبدأ في العمل على هدف جديد.

ابحث عن الأشخاص الذين يشجعونك: الإيمان بالنفس لا يتعين أن يكون مشروعا فرديا. ومثلما تشجع زميلا لك في صالة الرياضة يمكن أن يشجعك أيضا. واسع أيضا للبحث عن معلمين ومدربين يمكنهم أن يشعروك بأنه لا يمكن إيقافك. وإذا ما كان شخص تثق فيه يؤمن أنه بإمكانك فعل شيء ما فسوف تبدأ الإيمان بنفسك أنت أيضا.