إطلالات اليوم: مايا دياب جريئة.. ودرة جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

ريا أبي راشد:

أطلت الإعلامية ريا أبي راشد ببالطو باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

كارول سماحة:

تألقت المطربة كارول سماحة بفستان كت باللون التركواز، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

ريهام أمين:

ارتدت الفنانة ريهام أمين شميز باللون البيبي بلو مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

درة:

ظهرت الفنانة درة بجاكيت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها أيس كاب باللون الرصاصي وحذاء باللون البينك.

مايا دياب:

وأطلت المطربة مايا دياب بفستان باللون البني بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سيرين عبد النور:

وارتدت أيضا الفنانة سيرين عبد النور فستان قصير باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

رزان مغربي:

وظهرت الفنانة رزان مغربي بجاكيت جلد باللون الأسود ونسقت معه قبعة بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

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