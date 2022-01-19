أصابت أطفال في بريطانيا.. ما تريد معرفته عن الهلوسة الشمية المرتبطة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أكد خبراء في بريطانيا، أن عددا من الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا، باتوا يعانون مما يعرف بـ"الهلوسة الشمية"، التي تجعل الإنسان يشم روائح وهمية.

وأوضح العلماء، بحسب موقع سكاي نيوز البريطاني، أن إصابة الأطفال بـ"الهلوسة الشمية"، جاءت بعدما تعافوا من "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، ويمكن للمصابين بهذه المشكلة الصحية أن يشموا رائحة البنزين في الشوكولاتة، أما رائحة الليمون فتبدو مثل الملفوف المتعفن.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 ما تريد معرفته عن الهلوسة الشمية المرتبطة بكورونا، وفقا لموقع Webmd.

ما هي الهلوسة الشمية

يقصد بـ"الهلوسة الشمية" شم رائحة معينة لا يبدو أن أحدًا من حولك قادرًا على شمها، وهو ما يعني أن الأعضاء المتعلقة بحاسة الشم لدى الشخص تستشعر روائح ليست موجودة بالفعل في البيئة المحيطة، وبالرغم من أنه حال الإصابة بها، يمكن أن تتبدل الروائح الكريهة إلى روائح لطيفة، إلا أن معظم الأشخاص المصابين يميلون إلى اكتشاف الروائح الكريهة، والتي وصفها بأنها منبعثة من شئ محترق أو فاسد أو مواد كيميائية.

وقد يشم الشخص المصاب تلك الروائح من إحدى فتحات الأنف أو كليهما، ولا تعتبر حالة ثابتة، فعادة ما تختفي الرائحة وتأتي مجددًا.

- العلاقة بين الهلوسة الشمية وكورونا

من ضمن الأسباب المؤدية للمعاناة من الهلوسة الشمية الإصابة بمشكلة ما في الجهاز التنفسي، وتشمل نزلات البرد أو الإنفلونزا، والتهاب الجيوب الأنفية المزمن، والإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى عدد من المشكلات الأخرى.

ويعد ضعف حاسة الشم أحد الأعراض الأولية للإصابة بمرض "كوفيد"، فقد يعاني بعض المصابين من نقص حاسة الشم، في حين قد يعاني آخرون من فقدانها تمامًا، ويمكن أن يحدث ذلك بشكل مفاجئ.

وتعود حاسة الشم لدى بعض الأشخاص إلى طبيعتها بعد زوال العدوى، لكنها قد تستمر لفترة أطول من الوقت لدى آخرين، ولا يوجد حتى الآن أسباب واضحة لحدوث ذلك.

- الأسباب الأخرى للهلوسة الشمية

هناك مجموعة من الأسباب الأخرى المؤدية للمعاناة من الهلوسة الشمية، وتتضمن ما يلي:

إصابات الرأس.

نوبات في الفص الصدغي للدماغ.

مرض الشلل الرعاش.

- المشكلات الناتجة عن الهلوسة الشمية

تؤثر الهلوسة الشمية بشكل كبير على الحالة المزاجية للمصاب، الأمر الذي قد يتسبب أيضًا في:

الاكتئاب.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن.