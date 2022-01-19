قديم ومتكرر.. نجمات وقعن في فخ الإطلالات المشابهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

دوما ما تريد النجمات الظهور بأبهى طلة وأجمل حلة، غير إنهن قد يجعلهن يقعن في فخ الإطلالات المتشابهة، سواء ذلك عن قصد أو لا.

وفي التقرير نستعرض النجمات اللاتي ظهرهن بنفس الفساتين من قبل، وذلك عل النحو التالي:

ظهرت المطربة الكويتية أحلام بفستان من تصميم زهير مراد، ولكن سبقتها الفنانة نادين نجيم وارتدته من قبل في حفل الموريكس دور.

كما ظهرت المغنية اللبنانية مايا دياب في أحد برامج التليفزيون بفستان قصير، ولكن المغنية العاليمة تايلورسويفت ارتدته قبلها، ولكن اختلفا في اختيار الحذاء.

وكررته مرة أخرى النجمة نادين نجيم مع الإعلامية لجين عمران فظهروا بنفس الفستان والبالطو.

كذلك وقعت كل من فاليري أبو شقرا وماغي بو غصن بالفستان نفسه من بلمسة يد من مصمم الأزياء العالمي ايلي صعب.