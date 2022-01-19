طريقة عمل القرص الفلاحي.. خطوات سهلة «زي المخابز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المعجنات بأنواعها تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل العديد من الأشخاص، لسهولة توفير مكوناتها وتحضيرها بمختلف الطرق الشهية، من بينها القرص السادة أو المحشوة، ونقدم خلال السطور التالية طريقة عمل القرص الفلاحي، حسب وصفة الشيف سالي فؤاد، ببرنامجها «حلو وحادق» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل القرص الفلاحي

- مقادير عمل القرص الفلاحي

نصف كوب سمنة بلدي

ربع كوب زيت عباد الشمس

ملعقة كبيرة قشطة طازجة

كوب لبن دافئ

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة سكر

نصف كيلو دقيق

شمر أو ينسون حسب الرغبة

- طريقة تحضير القرص الفلاحي

تقدح السمنة مع الزيت على النار، ثم تضاف على الدقيق، ويقلب بملعقة خشبية حتى يتغلف كل الدقيق ويمكن إضافة الشمر أو الينسون.

تخلط الخميرة والسكر مع اللبن الدافئ، ويترك قليلا، ثم يضاف وتضاف القشطة، ويقلب حتى تتجانس العجينة.

تشكل أقراصا، وترص في صينية الفرن، ويخرم بالشوكة.

تترك مغطاه لتخمر نصف ساعة لساعة، ثم تدخل الفرن على درجة 200، ثم تحفظ في علبة محكمة.

- مقادير عمل القرص الفلاحي بالعجوة

نصف كيلو دقيق

نصف كوب سمن

نصف كوب قشطة

1 ونصف كوب لبن رايب

نصف كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة سمسم

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

الحشو:

نصف كيلو عجوة

نصف كوب سمنة

1 ملعقة كبيرة سمسم

- طريقة تحضير القرص الفلاحي بالعجوة

في العجان يخلط دقيق وخميرة وسمسم ولبن رايب وسكر وقشطه وماء للعجن.

ثم تترك العجينة لمدة نصف ساعه لتخمر.

للحشو:

تعجن العجوة مع السمسم والسمنة وتشكل كرات.

ثم تقسم العجينة ثم يحشى كل قرص بحشوة العجوة.

ثم تدهن على الوجه لبن وسمسم.

وتدخل الفرن حتى تمام النضج.