فوائد مذهلة للمقلاة الهوائية.. تحميك من أمراض القلب ومخاطر السمنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعشق الكثيرون الطعام المقلي كالبطاطس المقلية الساخنة أو البانية اللذيذة وغيرها، ولكن هذه المتعة قد تتبعها أضرار ناتجة عن القلي، كزيادة الوزن والإصابة بالأمراض، ولكن استخدام المقلاة الهوائية يقلل الكثير من هذه الأضرار.

فوائد المقلاة الهوائية

تحتوي الأطعمة المقلية بشكل عام على نسبة دهون أعلى من الأطعمة المحضرة باستخدام طرق الطهي العادية، وتقول بعض العلامات التجارية إن المقلاة الهوائية يمكن أن تساعد في تقليل الدهون في الأطعمة المقلية بنسبة تصل إلى 75٪، وذلك لأن المقلاة الهوائية تتطلب دهونا أقل بكثير من المقلاة التقليدية، في حين أن العديد من الأطباق المقلية تتطلب نحو 3 أكواب من الزيت، وتحتاج الأطعمة المقلية بالهواء ملعقة كبيرة فقط تقريبا، وفقا لموقع healthline.

استخدام المقلاة الهوائية بشكل عام يقلل بشكل كبير من الدهون في طعامك، حيث إن تناول كميات كبيرة من الدهون والزيوت النباتية يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل القلب والالتهابات.

إلى جانب ذلك ينتج عن قلي الطعام مركبات خطرة مثل مادة «الأكريلاميد»، وفقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، تم تصنيف هذه المادة على أنها مسرطنة.

فقد يساعد قلي الطعام في القلاية الهوائية بدلا من استخدام مقلاة الزيت في تقليل محتوى هذه المادة، بنسبة تصل إلى 90٪ مقارنة بالأطعمة المقلية.

المقلاة الهوائية تساعد على إنقاص الوزن

الطعام المقلي لا يحتوي على نسبة عالية من الدهون فقط، ولكنه يحتوي أيضا على سعرات حرارية أعلى تساعد في زيادة الوزن، ووجدت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة المقلية مرتبطا بخطر الإصابة بالسمنة، ونظرا لأن الأطعمة المقلية في الهواء تحتوي على نسبة دهون أقل من الأطعمة المقلية في الزيت، فقد يكون التبديل إلى استخدام المقلاة الهوائية طريقة جيدة للمساعدة في تقليل السعرات الحرارية ومساعدتك على تقليل وزنك.

استشاري تغذية توضح فوائد المقلاة الهوائية

تقول الدكتورة آمال فتحي استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية لـ«هن»، إن المقلاة الهوائية صحية جدا ومفيدة لإنقاص الوزن، ذلك لأنها تقلل من كمية الزيوت المستخدمة في القلي وبالتالي تقليل نسبة الزيوت التي يمتصها الطعام، ولا تعرض الزيت لدرجات الأكسدة التي يتعرض لها في الطاسة العادية.

ولكن الاعتماد عليها بشكل كلي يؤدي إلى مشكلات صحية أيضا، وذلك لوجود بعض الفيتامينات لا تمتص الا في وجود وسط دهني مثل فيتامين أ المهم في تعزيز المناعة والبشرة والنظر، إضافة إلى فيتامين ك لإهميته في منع النزيف، وعادة ما يتأثر بنقصه الفتيات اللائي يتبعن النظم الغذائية منزوعة الدهون مما يعرضهم للنزيف خصوصا أثناء الدورة الشهرية، وفيتامين د والذي لا يمتص إلا في وجود الدهون، وفيتامين هـ المهم جدا في الخصوبة.

نصائح لاستخدام المقلاة الهوائية

تنصح الطبيبة باستخدام المقلاة الهوائية لفوائدها الصحية، إلى جانب تناول من 5 : 10 في المائة من السعرات الحرارية اليومية دهون صحية مثل زيت الزيتون، زيت بذر الكتان، أو الزبدة الطبيعية للحفاظ على الجانب الصحي لها.