تفاصيل استجواب ابن «أمينة الإيطالية» في المحكمة.. ساعة ونصف تحقيق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تشهد قضية الإيطالية «أمينة» والشاب محمد جمال، تطورات جديدة على إثر خلافهما الذي وصل إلى وسائل الإعلام بعد قصة حب دامت 15 عاما، وعرفت طريقها إلى شاشات التلفزيون، قبل أن تهرب «أمينة» من منزل الزوجية في إيطاليا بأطفالهما التي احتجزتهما والدتها في منطقة نائية عن الزوج، وتطور الأمر إلى ساحات القضاء.

ساعة ونصف تحقيق مع الابن ومنع والده من الحضور

وروى زوج «أمينة» المصري محمد جمال لـ«الوطن»، كواليس التحقيق مع نجله الأكبر «كريم» من زوجته الإيطالية أمينة، لمدة ساعة ونصف الساعة في محكمة «تيفولي» في روما بإيطاليا، إذ يقول إن المحكمة استدعت نجله البالغ من العمر 15 عاما، وأصروا على التحقيق معه في غياب الأب الذي منعوه من الحضور، فضلا عن المطالبة بوجود مترجم لسؤاله عن تفاصيل القضية، خوفا من تأثير الأب على الطفل أو ضغطه عليه.

استمرت التحقيقات مع الطفل «كريم» لمدة ساعة ونصف الساعة في محكمة «تيفولي» في روما، ليعود لأحضان والده، « كان متضايق ومتوتر وخايف وعايزني أكون معاه، حاولت أطمنه وقولتله جاوب بما يرضي الله»، قالها الأب.

بمجرد دخول الطفل إلى قاعة المحكمة، بدأ المحققون في سؤاله عن حقيقة إجبار جدته له على تعاطي المواد المخدرة، والذي أجاب عنها بتأكيدها «حاولوا يخلوه يشرب حشيش ولكن رفض».

الجدة هددت بحبس الأب وأجبرت أبناءه على تناول أطعمة الكلاب

وكان من بين الأسئلة التي وجهت للطفل «كريم»، تفاصيل احتجازه هو وإخوته لمدة شهرين، ومنعهم من الخروج، وقال الأب إن ابنه أكد الاتهامات السابقة قائلا: «حصل وجدته خدت منه التليفون علشان ميتواصلش معايا، وكانت بتقفل الباب عليهم ومعيشاهم مع 11 كلب وبتجبرهم على الأكل من طعامهم، كانت بتشتمني وبتهدد عيالي بسجني وإنهم مش هيشوفوني تاني علشان يسمعوا كلامها».