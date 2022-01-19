مستشار بايدن يحدد 5 مراحل لنهاية وباء كورونا.. في أي مرحلة نحن الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

حدّد الدكتور أنتوني فوسي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، 5 مراحل لنهاية وباء كورونا، ففي أي مرحلة نحن الآن؟

ويقول فوسي، إننا ما زلنا في المراحل الأولى من المراحل الخمس للوباء، محذرا من التفكير في أننا قطعنا شوطا أبعد مما نحن عليه بالفعل، وفق ما نقل موقع "fortune".

المرحلة الأولى: الوضع الحالي

ويشير فوسي إلى أن المرحلة الأولى تسمى "الوباء الحقيقي"، وهي "الوضع الحالي الذي يتأثر فيه العالم بأسره سلبًا للغاية".

الخطوات الأربع التالية هي التباطؤ والمراقبة والسيطرة والقضاء، وفيما يلي خصائص كل مرحلة.

التباطؤ

بعد المرحلة الأولى يأتي التباطؤ في عدد الحالات المصابة، فمثلا ارتفعت حالات الإصابة بأوميكرون بشكل حاد ثم انخفضت في العديد من البلدان التي استقر فيها هذا المتحور.

ففي جنوب إفريقيا، استمرت موجة كورونا الرابعة بالمتغير الجديد أوميكرون لمدة ثلاثة أسابيع فقط، وبدأت حالات دخول المستشفيات في إنجلترا في الانحسار، بعد شهر واحد فقط من الصعود شبه الرأسي الذي بدأ في منتصف ديسمبر.

ويرى كبير مستشاري بايدن أن بعض الناس متفائلون بأن المناعة الطبيعية ستؤدي إلى انخفاض عدد الحالات المصابة، ولكن يُلاحظ أنه من السابق لأوانه معرفة ذلك، وقد يكون هناك دائمًا متغير جديد.

المراقبة

المرحلة التالية، بعد التباطؤ، هي مرحلة السيطرة على الجائحة، أو ما يشير إليه البعض على أنه جائحة.

هذا يعني أن كوفيد 19، سيندمج في مجموعة واسعة من الأمراض المعدية التي نشهدها عادة، مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد.

وأشار إلى أنه يأمل أن يكون هذا هو الحال، لكنه أضاف أنه لن يكون ممكنًا إلا إذا لم يظهر متغير آخر يستعصي على الاستجابة المناعية.

ولكي يصبح مرض كوفيد مستوطنًا، لا يمكن أن يكون هناك المزيد من المفاجآت حول قابلية انتقال الفيروس أو ضراوته أو أي من متغيراته المستقبلية.

ويقول الدكتور لورانس يونج، عالم الفيروسات وأستاذ علم الأورام الجزيئي في كلية طب وارويك بالمملكة المتحدة: "لا أعتقد أن هناك أي شيء يمكن التنبؤ به بشأن فيروس كورونا.. والدخول في مرحلة متوطنة يختلف تمامًا عما نشهده في الوقت الحالي".

الإزالة

يتم القضاء على الجائحة عندما لا يزال الفيروس موجودًا في العالم، ولكن تم القضاء عليه من مناطق أو دول معينة.

يعطي فوسي مثالاً على شلل الأطفال، الذي تم القضاء عليه في العديد من البلدان في شمال الكرة الأرضية.

ويقول العلماء إن العالم لا يزال بعيدًا عن تحقيق ذلك مع كورونا، إذ ترى قالت الدكتورة وفاء الصدر، أستاذة علم الأوبئة والطب في جامعة كولومبيا، إن الجميع يأمن في اليوم الذي يتم فيه القضاء على الفيروس، ولكن تعتقد أن هذا غير واقعي وغير ممكن.

المرحلة الأخيرة: الاستئصال

يكاد يكون من المستحيل الوصول إلى المرحلة الأخيرة، الاستئصال، لكن "فوسي" يشير إلى أن الجدري كان المرض البشري المعدي الوحيد الذي تم القضاء عليه على الإطلاق، وقال صراحةً أنه فيما يتعلق بـ COVID ، "لن يحدث هذا مع هذا الفيروس".

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