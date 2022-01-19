الامارات | "جلسة كيف" مختلطة تنتهي برصاصة قاتلة في رأس صديقهم

شكرا لقرائتكم خبر عن "جلسة كيف" مختلطة تنتهي برصاصة قاتلة في رأس صديقهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر في القبض على شابين وفتاة؛ لاتهامهم بقتل شاب خلال "جلسة كيف" لتعاطي المخدرات في مدينة أكتوبر، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتلقت الشرطة بلاغا بوصول شاب إلى المستشفى مصاب بطلق ناري بالرأس، وفارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه خلال تواجده بصحبة اثنين من أصدقائه وفتاة، لتعاطي المواد المخدرة، نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، مما دفع أحدهم لإطلاق النار على المجني عليه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة المختصة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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