ماذا يحدث للجسم عند تجنب تناول اللحوم ليوم واحد في الأسبوع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يوصي العديد من الجمعيات الغذائية بإدخال عادة التخلي عن اللحوم ولو يوم واحد في الأسبوع، فكيف يؤثر ذلك على الجسم؟

خبيرة التغذية الروسية آنا ميليخينا تقول في البداية إن التوصية بتجنب تناول اللحوم ليوم واحد يرجع ذلك إلى الإفراط في تناول الدهون الصلبة، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بالإضافة إلى ذلك، يعاني معظم الناس من نقص في الألياف الغذائية.

وتضيف خبيرة التغذية أن "التخلي عن اللحوم ليوم واحد يؤدي إلى زيادة كمية الخضار والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك"، وفقا لـ"سبوتنيك".

في الوقت نفسه، تعد الخضروات بمثابة موردات للألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن للجسم، وبعضها (البروكلي، والملفوف، والخضروات الورقية) مصدر نباتي جيد للكالسيوم.

وستعمل الحبوب الكاملة غير المصنعة على تحسين وظيفة الأمعاء، وستصبح الأسماك مصدرًا للبروتين مع الدهون غير المشبعة التي تعمل على تحسين حالة القلب والأوعية الدموية، وستضمن البقوليات تناول البروتين النباتي والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس.