3 طرق لعمل الكوسة في المنزل.. محشية ومحمرة وبشاميل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الكوسة من الخضراوات التي يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها الجيد وقيمتها الغذائية، فهي من الأنواع المضادة للأكسدة، فضلا عن كونها غنية بالفيتامينات والأملاح، وتحاول الأمهات إعدادها بأكثر من وصفة وطريقة لأطفالها.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل الكوسة في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير إعداد كوسة محشية سجق

كوسة قوارب

سجق شرقي

بصل

ثوم

جوزة الطيب

بهارات

أعشاب

بقدونس

كزبرة خضراء

زيت زيتون

مكعب مرقة

ملح وفلفل

زعتر

جبنة موتزاريلا

طماطم

صلصة طماطم

فلفل ألوان مفروم صغير جدا

طريقة تحضير كوسة محشية سجق

- تقسم الكوسة نصفين بالطول ويزال جوفها ونسلقها مع الطماطم.

- في طاسة ساخنة يشوح السجق لمدة 3 دقائق ثم يرفع.

- يوضع مكانة البصل والثوم مع الأعشاب ومكعب مرقة.

- تضاف القرفة وجوزة الطيب والبهارات مع ملح وفلفل.

- يضاف السجق إلى الخليط مع البقدونس وصلصة الطماطم.

- نقطع الطماطم ونضعها على الخليط ويقلب جيدا.

- تحشى الكوسة بعد سلقها.

- تضاف إليها الجبنة الموتزاريلا وترص على صينية الفرن.

- تدخل الفرن حتى تسيح الجبنة وتقدم ساخنة.

مقادير كوسة محمرة

كوسة

بيض

بارميزان مبشورة

توابل إيطالي

زيت

دقيق

بقسماط

ثوم بودرة

ملح

فلفل

طريقة تحضير كوسة محمرة

- تبلي الكوسة بالتوابل كلها مع ملح وفلفل ثم تعفر بالدقيق.

- ثم تغمس في البيض ثم البقسماط وتحمر في زيت غزير.

- ترفع الكوسة وترص على صينية الفرن وترش عليها الجبنة وتدخل الفرن لمدة 3 إلى 5 دقائق وتقدم بالهنا.

مقادير كوسة بالبشاميل

كوسة

لحمة مفرومة

بقسماط

بصل

ثوم

دقيق

لبن

مرقة

زعتر

ملح

فلفل أسود

زبدة

نعناع

زيت

بصل بودرة

ثوم بودرة

بهارات

جوزة الطيب

طريقة تحضير كوسة بالبشاميل

- يفرم البصل والثوم ويترك ملعقتين منها جانبا، ثم توضع البقية في طاسة بها زيت ساخن.

- يقلب الخليط حتى يصفر مع مكعب مرقة ثم يضاف اللحم المفروم.

- يوضع قليل من الزيت في طاسة أخرى ويشوح فيه الكوسة المقطعة حلقات.

- يضاف إليها ملعقتين البصل والثوم مع بهارات وملح وفلفل ونعناع مفروم وزعتر وجوزة الطيب وثوم وبصل بودرة.

- يخلط اللحم على الكوسة وتقلب جيدا.

- توضع الزبدة والدقيق في حلة على النار مع مكعب مرقة لعمل الصوص الأبيض، ثم يضاف اللبن ونستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط ونحصل على صوص خفيف نسبيا.

- يدهن طاجن الفرن بالزيت ثم يوضع قليل من البقسماط ثم خليط الكوسة واللحم المفروم، ثم صوص البشاميل ويقدم.