8 تسريحات رجالي تجعلك أكثر أناقة وجاذبية.. «بومبادور وذيل الحصان» (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تسريحات الشعر من الأولويات التي تهتم بها أغلب الفتيات، لكن الأمر لا يقتصر على الجنس اللطيف فقط، بل كذلك الكثير من الرجال يحرصون على الظهور بشكل جذاب، حيث تعكس تصفيفة الشعر الكثير عن الشخصية، ولأن القصات كغيرها من صيحات الموضة التي تتطور من وقت لآخر، يقدم «هن» أبرزها وفقا للموقع الهندي «بولد سكاي».

تسريحة مرتفعة لأعلى

هذه التسريحة مناسبة لأصحاب الشعر الطويل، وتمنح الإطلالة مظهرا أنيقا، ويمكن اعتمادها في المناسبات، إذ تحتاج تصفيف الشعر باستعمال «السشوار».

تسريحة بومبادور

هذه التسريحة من قصات الشعر الكلاسكية للرجال، وتعتمد على فرق الشعر من إحدى الجانبين، بينما يظل الجزء الأمامي مرتفعا لأعلى.

ذيل الحصان

هذه القصة مناسبة لأصحاب الشعر الطويل، وتزيد من جاذبية الإطلالة، لكنها غير مناسبة لمن يعملون في وظائف تتطلب الظهور بشكل «فورمال»، فيمكن اعتمادها خلال الإجازات أو التنزه بعيدا عن أوقات العمل.

تسريحات شعر للرجال

تسريحة منحوتة الجانبين

تسريحة الشعر منحوتة الجانبين، من القصات الجذابة، وتتماشى مع أزياء الملابس المختلفة، سواء الكاجوال أو الإطلالات الرسمية، ومناسبة لـ ستايل الرجال.

تسريحة الشعر المموجة

هذه التسريحة سهلة وعملية، ويمكن تطبيقها من خلال وضع القليل من مثبت الشعر «الجل» لمنحه الشكل المموج، حيث تجعل إطلالة الرجل أكثر حيوية وشبابا.

تسريحات شعر مختلفة للرجال

تمشيط الشعر للخلف

تمشيط الشعر للخلف من التسريحات الكلاسيكية، التي يفضلها الكثيرون لسهولتها، وبعدها عن التفاصيل المعقدة وليست بحاجة للتصفيف.

طويل من الأمام وقصير من الخلف

تعتمد هذه التسريحة على رفع الجزء الأمامي من الشعر ويكون أطول من الجزء الخلفي، وتتماشى هذه «القصة» لحضور المناسبات مثل حفلات الزفاف وغيرها.

الشعر متوسط الطول

أصحاب الشعر متوسط الطول، يمكنهم ترك شعرهم منسدلا حيث يبدو أكثر أناقة وجاذبية، ومن الممكن إضافة بعض إكسسوارات الشعر لتنسيقها مع الإطلالات الكاجوال.