نصائح لأمهات أبراج السرطان والأسد والعذراء في المذاكرة للامتحانات: كله بالمنطق

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

معاناة كبيرة تعيش فيها الأمهات هذه الأيام بسبب امتحانات منتصف العام، مع أبنائهن، سواء بسبب الضغط النفسي وخوفهن عليهم، ويحترن في الطريقة المثلى للتعامل معهم عن المذاكرة وخاصة إذا كان أحدهم يمتلك صفات صعبة.

عبير فؤاد خبيرة الأبراج شرحت لـ«هن»، نصائح للأمهات عند المذاكرة مع أبنائهن خلال أيام الامتحانات وذلك بحسب أبراجهم، وفيما يلي كيفية التعامل وأبرز النصائح للأمهات للتعامل مع أصحاب برج السرطان وبرج الأسد وبرج العذراء.

أبرز نصائح لأمهات أبراج السرطان والأسد والعذراء

برج السرطان

صاحب برج السرطان من صفاته أنه حساس جدا وأي كلمة تتوجه له ممكن أن تجعله عنيفا وتؤثر عليه نفسيا، لذلك مهم جدا تحقيق له جو هادئ حتى لا يتأثر نفسيا بالمشاكل المحيطة به، وخاصة أنه شخص حالم فكثيرا يذهب بخياله بعيدا: «فعشان السرحان ده الأم تحاول تعملوا جدول زمني يخلص فيه كل حاجة عشان متسيبوش يفضل سرحان محتاج دايما يتمرن أنه يفتكر الوقت عشان ممكن يسرح ويسيب اللي بيعمله».

برج الأسد

صاحب برج الأسد يحب الحصول على الاحترام من الآخرين ولا يتحدث معه أحد بطريقة تزعجه: «ممكن العامل اللي يخليه يذاكر محدش يقولوا كلمة تضايقه والأم تتدخله من المدخل ده عشان تحصل على احترام الآخرين والتقدير لازم تجتهد فده المنطق اللي يجيب نتيجة مع الأسد والإهانة بتخليه يعند مايذاكرش».

برج العذراء

صاحب برج العذراء شخص مجتهد بطبيعته، ويحب القراءة والعلم والتعلم والثقافة، لذلك لن تواجه والدته مشاكل معه كبيرة: «بس أحيانا ممكن يبقى محتاج لتنظيم لأن أوقات بيكون مشتت عاطفيا أكتر، فمحتاج حد ينظم لي أفكاره، وهو بيحب التنظيم لو مش بياخد الحاجة منظمة بيبقى تائه لكن هو استعداده للتعليم هايل فلازم نركز على ده».