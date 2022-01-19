لايف ستايل

توقعات الأبراج وحظك اليوم 19-1: تحذير لهؤلاء وتغيرات إيجابية لأصحاب هذا البرج

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

الحمل

عاطفيا: برج الحمل لديك مشكلة لا تستطيع حلها، ولكن يمكن اجتيازها بالتفاؤل والثقة.

مهنيا: أنت بحاجة للمساعدة يمكنك طلبها من المقربين.

ماديا: عليك الحذر والتأكد من نوايا الطرف الآخر، قبل عقد أي اتفاق يخص المال.

الثور

عاطفيا: برج الثور الحظ حليفك اليوم.

مهنيا: لا تؤجل عملك اليوم إلى الغد.

ماديا: تعثرات مالية تواجهك الفترة الحالية

الجوزاء

عاطفيا: برج الجوزاء قد تلتقي أخبار سعيدة تخص أسرتك.

مهنيا: لديك مخزون أفكار للعمل، اسعى لتنفيذها.

ماديا: تغييرات إيجابية في طريقها إليك

السرطان

عاطفيا: عزيزي السرطان أنت بحاجة للإحساس بالأمان مع الشريك.

مهنيا: عقبات في العمل تفسد عليك يومك

ماديا: إنفراجه مالية قريبا، لا تقلق

الأسد

عاطفيا: برج الأسد ناقش ما يحيرك مع شريكك

مهنيا: دقتك في العمل سوف تجني ثمارها قريبا

ماديا: ربما تواجه مشكلات تتعلق بأمور المنزل مثل أعمال السباكة

العذراء

عاطفيا: اليوم ليس يومك برج العذراء، شاهد فيلما تحبه او اقرأ كتابا شيقا أو اخرج مع من تحب

مهنيا: قد يكون لك الحرية في التصرف ببعض الأمور المتعلقة بالعمل ولكن احذر أن تضر الآخرين.

ماديا: برجك في انتظار مكافأة وتقدير

الميزان

عاطفيا: التفاؤل عنوانك اليوم عزيزي برج الميزان

مهنيا: لا تجعل البعض يؤثر عليك بالسلب، واستغل طاقتك لإنجاز مهامك المتعددة

ماديا: وعكة صحية تستدعي الكثير من الأموال

العقرب

عاطفيا: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك، يحولون إيقاعك بمشاكل مع الشريك

مهنيا: ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك

ماديا: تحاوطك المسئوليات التي تتطلب الكثير من المال.

القوس

عاطفيا: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم عزيزي القوس.

مهنيا: انت بحاجة لقسط من الراحة والابتعاد عن ضغوط العمل

ماديا: ادرس القرار جيدا قبل اتخاذ قرار حاسم يخص حياتك المادية

الجدي

عاطفيا: شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة

مهنيا: بمجر أن تستيقظ اخرج إلى الهواء الطلق ومارس المشي أو الركض

ماديا: انفق لأجل سعادتك ولا تبخل على نفسك

الدلو

عاطفيا: نصيحتك قد تكون منقذه لصديق يحتاجها، فلا تبخل وانتق كلماتك

مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية

ماديا: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد

الحوت

عاطفيا: عشاء رومانسي وورود قد تكون الحل لمشكلتك اليوم مع الشريك.

مهنيا: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.

ماديا: ادرس قراراتك جيدا، واحذر تراكم الديون.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا