"الشتاء بيحب الأنتخة".. ما الذي يحدث لجسمك إذا نمت كثيرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

في الشتاء يشعر كثيرون بالكسل والخمول والنوم تحت البطانية في ظل الطقس البارد، وهو ما يجعل العديد ينام كثيرا خلال اليوم.

وعدد ساعات النوم المثالي خلال اليوم تتراوح ما بين 7 لـ9 ساعات، أما إذا زادت عن ذلك فهناك تأثيرات ومخاطر تحدث لجسمك، هي كالتالي وفق ما أورد موقع "brightside".

-الشعور بالإرهاق طوال الوقت

ستشعر بالتعب وعدم الرغبة في فعل أي شيء، فترة النوم المثالية هي ما بين 7-9 ساعات للبالغين، وإذا كنت تنام أكثر من ذلك، فإن عقلك يشعر بالاضطراب، ما يجعلك غير قادر على التركيز.

-الصداع الشديد

هذه علامة شائعة على الإفراط في النوم، والتي تنتج عن اختلال النواقل العصبية، عادة ما يسبب النوم لفترات طويلة نوبات صداع التوتر، علاوة على ذلك، إذا كنت تشخر، فمن المرجح أن تستيقظ مصابة بالصداع.

-تكثر الأمراض المزمنة

في كثير من الأحيان، يؤدي الإفراط في النوم إلى تفاقم الاكتئاب المزمن وحالات أخرى، مثل آلام الظهر. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تميل إلى تلهث الهواء أثناء الليل (المعروف أيضًا باسم توقف التنفس أثناء النوم)، فقد تبقى في السرير لفترة أطول بسبب ضعف جودة النوم، نتيجة لذلك، تتفاقم أمراض القلب.

-العصبية الزائدة

بدلاً من الشعور بالسعادة والطاقة، من المرجح أن تستيقظ غاضبًا ومزاجيًا، الاستيقاظ وأنت تشعر بالتعب بالفعل وإدراك أنك لا تستطيع أن تكون منتجًا بالقدر الذي تريده يفسد مزاجك ويجعلك أكثر انفعالًا وغضبًا.

-تتقدم في العمر سريعاً

لا يقتصر الأمر على تقدم عمر وجهك بشكل أسرع فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة احتمالية إصابتك بألزهايمر، وتشير التقديرات إلى أن الأنسان إذا إفرط في النوم يمكن أن يشيخ بمعدل سنتين، كثرة النوم تسبب مشاكل في الذاكرة والتركيز، بالإضافة إلى ذلك، تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وتسبب زيادة الوزن.