فاتن موسى توجه رسالة نارية لـ مصطفى فهمي: «مخدتش حقوقي الشرعية والقانونية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عن أزمتها مع الفنان مصطفى فهمي من جديد، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وكتبت: «فقط لأقول أنني حتى هذه اللحظة لم أستلم أي شيء من حقوقي الشرعية والقانونية التي في ذمة السيد مصطفى فهمي الذي طلقّني غيابيا».

وتابعت: «يتعمد عدم إيفائي حقوقي، برغم أنني طالبته أكثر من مرة بتسريح بإحسان وأن يوفيني حقوقي الشرعية والقانونية التي في ذمته بود ومعروف».

أسباب انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته

وفي وقت سابق، قال الفنان مصطفى فهمي، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي»، إن الخلافات بينه وبين زوجته لم تكن وليدة اللحظة، بل التراكمات هي التي أدت إلى الانفصال بينهما، مشيرا إلى أن الطلاق يعد صحيا في حال لم يتفاهم الطرفان عقليا وفكريا.

وأكد أنه أدرك استحالة العشرة بينهما بعد مرور عامين من الزواج، بعد حدوث خلافات كثيرة على أسباب عديدة، أبرزها طريقة الملابس وأسلوب الحياة وغيرها.

فاتن موسى تطالب بحقوقها المادية

وتفاجأت فاتن موسى، بالطلاق أثناء السفر غيابي، لتعود مطالبة بحقوقها المادية، موضحة في لقاء لها مع برنامج «ET بالعربي»، أنها طالبت زوجها برغبتها في أن تكون أمًا أكثر من مرة، مؤكدة أنه كان يتهرب من الأمر، ومع إصرارها قام بتطليقها أثناء تواجدها في العاصمة اللبنانية بيروت، لتتفاجأ وهو عكس ما أعلنه الفنان مصطفى فهمي، الذي قال إن والدها وشقيقها كانا على علم بالطلاق.