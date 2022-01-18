الامارات | خطر يصل إلى الموت.. طبيب يحذر من مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة

شكرا لقرائتكم خبر عن خطر يصل إلى الموت.. طبيب يحذر من مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الطبيب الروسي جيورجي سابيغا، أن مشاهدة البرامج التلفزيونية لساعتين متواصلتين قد تسبب مخاطر جدية للصحة بما فيها الموت.

ويشير الطبيب في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن مشاهدة البرامج التلفزيونية كما هو معتاد، يمكن أن يضر بالصحة، بما في ذلك انسداد الشريان الرئوي نتيجة وصول جلطة دموية تتشكل في الوريد إلى الشريان الرئوي.

ويقول: "تتشكل جلطات دموية أحيانًا في أوردة الساقين، نتيجة ركود الدم، أو ضعف تدفقه. فإذا وصلت هذه الجلطة إلى الشريان الرئوي أو أحد فروعه الكبيرة، فسوف تمنع تدفق الدم. وعندها يشعر الشخص بضيق التنفس وألم في منطقة القفص الصدري ويرتفع مستوى ضغط الدم بصورة مفاجئة. وإذا كانت الجلطة كبيرة الحجم، يمكن أن تسبب الوفاة. ولكن إذا كانت صغيرة وتسببت في انسداد فرع صغير من الشريان الرئوي، فقد لا يشعر الشخص بها نهائيًا".

ويضيف: "عند الجلوس 2-3 ساعات أمام التلفزيون من دون حركة يزداد كثيرًا احتمال انسداد الشريان الرئوي. كما أن شد الساقين أو وضع ساق على أخرى يقاقم الحالة كثيرًا".

ويقول: "للوقاية من تشكل الجلطات، يفضل الجلوس بشكل مريح وعدم وضع ساق على أخرى وعدم ارتداء سراويل ضيقة. وعدم الجلوس لفترة طويلة 2-3 ساعات بلا حراك. ومن المهم كل 60 دقيقة النهوض والمشي مدة 5-10 دقائق وتحريك القدمين".

ويضيف: إذا شعر الشخص بعد بقائه ساكنًا دون حركة بضيق التنفس أو ألم في الصدر وألم في القدمين واحمرارها وتورمها، فيجب فورًا استدعاء سيارة الإسعاف.

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