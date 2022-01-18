6 طرق لتهوية المنزل خلال الشتاء.. تحمي أسرتك من أمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تهوية المنزل من الأمور المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها طوال العام، إذ ينصح الأطباء بفتح النوافذ في أوقات معينة من أجل تغيير الهواء، والحفاظ على صحة الأفراد من انتقال العدوى والفيروسات، الأمر الذي تجد من خلاله ربات البيوت صعوبة كبيرة لتنفيذ تلك النصيحة، لبرودة الجو الشديدة خلال فصل الشتاء.

طرق تغيير أجواء المنزل خلال الشتاء

وتقدم «هن» خلال التقرير التالي طرق تهوية المنزل خلال فصل الشتاء، وفقًا لصحيفة «Daily Mail»:

- يفضل فتح نوافذ المنزل في بداية اليوم، خاصة في الأوقات التي لا يتواجد بها أحد في المكان، مع الحرص على تهوية الحمام والمطبخ بشكل مستمر وعند إعداد الطعام، إذ يفضل استخدام الشفاط حتى الانتهاء من الطهي.

- احرصي على فتح النوافذ لمدة ساعتين خلال اليوم، مع التأكد أن أشعة الشمس وصلت إلى المكان.

- يمكنك استخدام مروحة في الأماكن التي لا يتواجد فيها فتحات للهواء.

- يلزم تعطير المنزل عقب الانتهاء من تهويته، لأن الروائح المنعشة تساعد على تحسين المزاج السيء لدى الأفراد، وتساعد على النوم الجيد، لذا يمكنك استخدام البخور أو معطرات الجو الأخرى التي تفضلها أسرتك.

- زرع بعض النباتات العطرية التي تساعد على تنقية الهواء في المنزل، مثل النعناع والريحان.

- ويمكن الحصول على الروائح العطرة من المنتجات الطبيعية، مثل: قشور البرتقال، عن طريق وضع كمية مناسبة من قشور البرتقال والليمون في وعاء على النار، وتركها تغلي لمدة دقائق، ثم نقلها في أوعية توزع في أرجاء المنزل.

فوائد تهوية المنزل خلال الشتاء

- تحمي من ظهور أضرار على جدران المنزل من عفن، ورطوبة تسبب تدهور الجدران.

- تدعم الجهاز المناعي لدى الأشخاص.

- تساعد على تحسين الحالة المزاجية.

- تساعد على الوقاية من الأمراض، وتحد من انتقال العدوى والفيروسات داخل المنزل.