لهذا السبب.. احذر فتح باب الحمام أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يعتبر الحمام من أكثر الأماكن خصوصية وسرية في المنزل، وكثير منا يترك باب الحمام عند النوم، ولهذه العادة بعض المخاطر، سنعرضها لكم في السطور التالية كما وردت في موقع "minnews".

يعتقد بعض الناس أنه من الأفضل فتح باب الحمام ليلاً، كي يتجدد الهواء وتخرج منه أي روائح كريهة، لكن في الواقع، عندما تذهب إلى الفراش ليلاً، إذا فتحت باب الحمام، فسيؤثر ذلك على صحتك من عدة جوانب وهي كالآتي:

-انتشار البكتيريا

عندما ننام في الليل، فهذه هي اللحظة الأكثر استرخاءً لجسمنا، وللأعضاء والمسام والخلايا في الجسم أيضًا في حالة استرخاء وراحة.

لذلك، فإن مقاومة الجسم ومناعته تكون ضعيفة نسبيًا في هذا الوقت، ويخرج من باب الحمام إذا ترك مفتوحاً العديد من البكتيريا والفيروسات التي تنتشر في الهواء، مما قد يسبب العديد من الأمراض.

-مشاكل في التنفس

تخرج من الحمام رائحة وهي الأمونيا، إذا استنشقت الكثير منها في فترة زمنية قصيرة، فسيحدث ضيق في الصدر وسعال وإرهاق، وإذا بقيت في هذه البيئة لفترة طويلة، فسيشكل ذلك تهديدًا خطيرًا على صحتك.

لذلك يحذرنا الأطباء من ترك باب الحمام المفتوح، إذا كنت تريد الحفاظ على صحتك فأغلقه قبل النوم.