أغرب زواج عبر الـ«ميتافيرس».. والد العروس المتوفى يستقبل المعازيم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال بعض الدول تعاني من آثار استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب قيود كورونا التي اتخذتها الحكومات من أجل الحد من الانتشار السريع للفيروس ومتحوراته الأخيرة، ونظرًا للقواعد الصارمة لعقد حفلات الزفاف في الهند، قرر زوجان أن يقيما حفل زفافهما عبر عالم «ميتافيرس».

تفاصيل حفل الزفاف

أعلن الزوجان أنهما سيقيمان حفل زفافهما تحت عنوان «هاري بوتر في Facebook Metaverse»، لأنه بعد تحول الشخصيات إلى العالم الافتراضي، ستصبح قريبة من شخصيات الفيلم الشهير، وخلال الزفاف سيحضر والد العروس المتوفي من خلال تقنية العالم الافتراضي، كما أنه سيترأس الحفل لاستقبال المدعوين، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

أول حفل زواج عبر ميتافيرس في الهند

لقيت هذه الخطوة استقبالًا جيدًا من العروسين، بعد نشرها عبر صفحاتهما الشخصية بمنصة كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ كتب العريس بأنه سيكون أول حفل زواج عبر ميتافيرس في الهند.

وتتيح تقنية العالم الافتراضي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للمدعوين أن يكونوا حاضرين للزفاف بالفعل.

ومن المقرر، أن حفل الزفاف الافتراضي سيكون خطوة مثيرة للزوجين، وذلك بعد تعرفهما سويًا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ومن ثم قررا الارتباط والزواج فيما بعد، فقال العريس: «خطرت لي فكرة إقامة حفل زفافنا في ميتافيرس، كما أحببت خطيبتي الفكرة أيضًا».

وأشار التقرير الذي نشرته «ديلي ستار» البريطانية، أن هناك قيودا صارمة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم حضور حفلات الزفاف في الهند، إذ لا تسمح مناطق مثل دلهي سوى بـ20 ضيفًا.

قيود حفلات الزفاف في الهند

جدير بالذكر، أن استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت في فرض القيود عند إقامة حفلات الزفاف، ما دفع العديد من العرسان إلى تأخير مواعيد زفافهم، وفي حال إقامة الحفل يجب ألا يزيد عدد المدعوين عن 20 فردا فقط، وذلك لتجنب انتشار العدوى بين الحاضرين.