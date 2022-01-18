لايف ستايل

أغرب زواج عبر الـ«ميتافيرس».. والد العروس المتوفى يستقبل المعازيم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفل زفاف

لا تزال بعض الدول تعاني من آثار استمرار جائحة المستجد، بسبب قيود كورونا التي اتخذتها الحكومات من أجل الحد من الانتشار السريع للفيروس ومتحوراته الأخيرة، ونظرًا للقواعد الصارمة لعقد حفلات الزفاف في الهند، قرر زوجان أن يقيما حفل زفافهما عبر عالم «ميتافيرس».

19479db7b4.jpg

تفاصيل حفل الزفاف 

أعلن الزوجان أنهما سيقيمان حفل زفافهما تحت عنوان «هاري بوتر في Facebook Metaverse»، لأنه بعد تحول الشخصيات إلى العالم الافتراضي، ستصبح قريبة من شخصيات الفيلم الشهير، وخلال الزفاف سيحضر والد العروس المتوفي من خلال تقنية العالم الافتراضي، كما أنه سيترأس الحفل لاستقبال المدعوين، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.  

أول حفل زواج عبر ميتافيرس في الهند

لقيت هذه الخطوة استقبالًا جيدًا من العروسين، بعد نشرها عبر صفحاتهما الشخصية بمنصة كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ كتب العريس بأنه سيكون أول حفل زواج عبر ميتافيرس في الهند.

وتتيح تقنية العالم الافتراضي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للمدعوين أن يكونوا حاضرين للزفاف بالفعل.

6082bc8aee.jpg

ومن المقرر، أن حفل الزفاف الافتراضي سيكون خطوة مثيرة للزوجين، وذلك بعد تعرفهما سويًا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ومن ثم قررا الارتباط والزواج فيما بعد، فقال العريس: «خطرت لي فكرة إقامة حفل زفافنا في ميتافيرس، كما أحببت خطيبتي الفكرة أيضًا».

وأشار التقرير الذي نشرته «ديلي ستار» البريطانية، أن هناك قيودا صارمة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم حضور حفلات الزفاف في الهند، إذ لا تسمح مناطق مثل دلهي سوى بـ20 ضيفًا.

قيود حفلات الزفاف في الهند 

جدير بالذكر، أن استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت في فرض القيود عند إقامة حفلات الزفاف، ما دفع العديد من العرسان إلى تأخير مواعيد زفافهم، وفي حال إقامة الحفل يجب ألا يزيد عدد المدعوين عن 20 فردا فقط، وذلك لتجنب انتشار العدوى بين الحاضرين.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا