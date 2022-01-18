الامارات | عشقة لاكل اللحوم والموسقى دفعه لاختراع طريف أدهش العالم...«فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن عشقة لاكل اللحوم والموسقى دفعه لاختراع طريف أدهش العالم...«فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، مقطعا مصورا لصيني وهو يعزف على البيانو ويشوي اللحم، في نفس الوقت.

وانتشر الفيديو على نطاق عالمي مثيرا الاعجاب والدهشة، حيث تفتق ذهن الشاب عن ابتكار يجمع امرين يجبهما كثيرا، شواء اللحم، وعزف المقطوعات الموسيقية. وقال الشاب في تعليقه على هذا الاختراع الغريب ان ولعه باللحوم والموسيقى جعله يبحث عن طريقة يجمع فيها شغفة بالامرين معا.

ويظهر المقطع المصور الشاب وهو يعزف على بيانو وقد وضع عليه مجموعة من أسياخ الشواء واللحم.

حيث كان يعزف ويشوي بنفس الوقت، والمثير في الأمر أنه عندما كان يضغط على مفاتيح البيانو كان سيخ اللحمة المربوط بالمفتاح يدور.

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