الامارات | تشاجرت الزوجات فذبح الأخ أخيه الأصغر

شكرا لقرائتكم خبر عن تشاجرت الزوجات فذبح الأخ أخيه الأصغر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت النيابة العامة في محافظة الشرقية المصرية، حبس المتهم بقتل شقيقه الأصغر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات الزوجات، لإقامتهما سويا بذات المسكن بقرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق.

وكانت قوات الأمن المصرية تلقت إخطاراً يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بناحية قرية طحلة بردين التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، إلى موقع البلاغ وتبين وقوع مشاجرة بين الشقيقين "عامر" 39 عام، سائق، وشقيقه "محمد" 44 عام، عامل بإحدى شركات مدينة العاشر من رمضان، وعلي أثر تلك المشاجرة لفظ "عامر" الشقيق الأصغر أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بطعن نافذ في الرقبة على يد شقيقه الأكبر، بسبب خلافات الزوجات.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 543 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الزقازيق، وتم نقل الجثمان لمستشفى الأحرار التعليمي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news