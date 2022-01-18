متحور أوميكرون.. 3 آثار جانبية للجرعة المعززة تتطلب المساعدة الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن الجرعة المعززة للقاح فعالة للغاية في تقليل مخاطر دخول المستشفى بسبب الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 ، فقد لا تزال بحاجة إلى رعاية طبية بعد تلقي التطعيم.

وإذا تلقيت لقاح فايزر في الجرعتين الأولتين، فليس مضمونًا أنك ستحصل على نفس اللقاح في المرة الثالثة، على هذا النحو، كن مستعدًا لطلب "المشورة الطبية على وجه السرعة" في حالة حدوث أي من الآثار الجانبية الخطيرة الثلاثة هذه، والتي يكشفها موقع express البريطاني وهي:

ألم الصدر

ضيق في التنفس

قلب سريع النبض أو الخفقان.

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا، والتي هي نفسها لجميع لقاحات كوفيد، ما يلي:

التعب

صداع الرأس

أعراض خفيفة تشبه أعراض الإنفلونزا

شعور مؤلم وثقيل في الذراع.

يمكن تخفيف هذه الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا من خلال الراحة وتناول الباراسيتامول.

ولاحظت وكالة الأمن الصحي البريطانية (HSA) أن "الأعراض التي تعقب التطعيم تستمر عادة أقل من أسبوع".

ومن المعروف أن الإصابة بعدوى كوفيد لا تزال ممكنة حتى بعد الحصول على الجرعة المعززة، لكن الخطر يقل، قد يستغرق الجسم بضعة أيام لبناء الحماية ضد أوميكرون.

بالنسبة للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل بعد، ستحتاج إلى كلتا الجرعتين قبل الذهاب للحصول على جرعة معززة من لقاح كوفيد.

أثناء الانتظار للحصول على جرعة معززة، إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا، فستحتاج إلى الانتظار "أربعة أسابيع على الأقل من الإصابة بعدوى كوفيد".

أعراض مرض فيروس كورونا

هناك 3 من "الأعراض الرئيسية" لـ كوفيد، وهي:

حرارة عالية

سعال مستمر

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.

يُنصح أي شخص يعاني من مثل هذه الأعراض بالعزل الذاتي وطلب اختبار PCR.

ومع ذلك، فإن دراسة أعراض ZOE Covid ، بقيادة البروفيسور تيم سبيكتور، توضح بالتفصيل الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها.

أهم خمسة أعراض لأوميكرون، وفقًا للبحث، هي:

سيلان الأنف

صداع الراس

إعياء

العطس

التهاب الحلق.