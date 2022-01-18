إنجي المقدم بـ6 إطلالات في أحدث جلسة تصوير .. إحدها بـ 34 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصدرت الفنانة إنجي المقدم غلاف مجلة eniGma لشهر يناير 2022 بأحدث جلسة تصوير لها.

وتألقت بـ 6 إطلالات أنيقة وكلاسيكية، إحداهما فستان باللون الأسود مزين بفيونكة عند منطقة الصدر ووصل سعره 1875 يورو، بما يوازي 34 ألف جنيه مصري.

واعتمدت إنجي صيحة الفساتين القصيرة، إحداهما باللون الأسود مزين بصيحة الريش، وآخر باللون الأسود وأكمام باللون الأبيض ونسقت مع الإطلالة ليجن باللون الأبيض وهاف بوت باللون الأسود.

واتسمت بعض إطلالاتها بالغرابة، حيث ارتدت فستانا من الستان باللون الأزرق، مزود برقبة ضخمة عريضة اتسم الفستان ككل بالضخامة.

وفي إطلالة أنيقة اعتمدت جيب قصير فوق الركبة وبلوزة باللون الأبيض وشراب نيون باللون الأسود.

اعتمت إنجي في إطلالاتها على التنوع في الإكسسوارات، حيث اعتمدت على نظارة شمسية باللون الأسود والقفازات، واعتمدت إكسسوارات الشعر في إطلالات أخرى واستبدلتها في إحدى الإطلالات بشابوه باللون الأسود، والسلاسل المتدلية أيضا نسقتها مع إطلالاتها لتبرز الفستان وتضفى له بريق.