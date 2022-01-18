أحدث أعراض أوميكرون.. علامتان جديدتان للمتغير المثير للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تختلف أعراض أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا، عن أعراض دلتا الذي كان سائدًا خلال الفترة السابقة.

ويستمر المتحور الجديد في السيطرة على العالم على الرغم من التقارير التي أشارت إلى أن أعراضه خفيفة، لتظهر تقارير جديدة وجود عرضين جديدين يجب الانتباه لهما، وفقًا لموقع express.

أكد العلماء المشاركون في تطبيق "زوي كوفيد" بالمملكة المتحدة، أن معظم الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بأوميكرون يبلغون عن أعراض ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنزلات البرد.

أخذ العلماء التقارير الصحية من المساهمين الذين أبلغوا عن حالات إيجابية في تطبيق "زوي كوفيد" في ديسمبر 2021 حيث أصبح أوميكرون هو المهيمن، ثم تمت مقارنة البيانات مع البيانات الأخرى من أوائل أكتوبر عندما كانت دلتا هي البديل السائد.

وقالت الدكتورة كلير ستيفز، إحدى العلماء المشاركات في التطبيق، إن الأعراض الخمسة الأولى في كلتا الفترتين كانت:

-سيلان الأنف

-صداع الراس

-إعياء

-العطس

-التهاب الحلق.

وتشمل الأعراض الأخرى المدرجة بالترتيب الأكثر انتشارًا ما يلي:

-السعال المستمر

-صوت أجش

-القشعريرة

-حمى

-دوخة

-ضباب الدماغ

-رائحة متغيرة

-وجع العين

-آلام عضلية غير عادية

-تخطي الوجبات

-فقدان حاسة الشم

-آلام في الصدر

-تورم الغدد

قد يعني التحليل أن الغدد المتورمة والعضلات المؤلمة هي من أحدث علامات أوميكرون.

وأضافت الدكتورة أليسون أروادي، مفوضة إدارة الصحة العامة بشيكاغو، أن الأعراض قد تبدو وكأنها إصابة بنزلة برد، مشيرة إلى أن هذا أمر جيد لأنهم لا يمرضون بشكل خطير، ولا يهددون نظام الرعاية الصحية، لكنه بالتأكيد مصدر قلق لأن لديهم القدرة على الانتقال للآخرين.

وتحدثت الدكتورة أنجيليك كوتزي، طبيبة جنوب إفريقيا التي دقت ناقوس الخطر لأول مرة بشأن أوميكرون، إلى "بي بي سي" بشأن الأعراض غير العادية التي كانت تراها.

ناقشت كيف أن مريض يبلغ من العمر 33 ، لا يعاني من التهاب في الحلق، ولم يكن هناك سعال أو فقدان في حاسة التذوق أو الشم، وهي الأعراض التي ارتبطت بالسلالات السابقة من فيروس كورونا.

المرضى الآخرون الذين رأتهم حتى الآن مع متغير أوميكرون عانوا أيضًا مما وصفته بأعراض "خفيفة للغاية"، وأضافت أن زملائها لاحظوا حالات مماثلة.